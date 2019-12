Il Natale con il Coro Accordi e Note comincia dalla Fondazione Santa Lucia

Il Coro Accordi e Note è lieto di inaugurare sabato 7 dicembre alle ore 10.30 gli appuntamenti musicali dedicati al Natale a cominciare dalla Fondazione Santa Lucia IRCCS in Via Ardeatina n. 354 a Roma.

Un repertorio di brani famosi della tradizione natalizia italiana ed internazionale, con l’accompagnamento al pianoforte di Marco De Santis, per questo primo concerto in un luogo ormai caro al Coro non solo per l’affetto ed il sodalizio con la Fondazione ma soprattutto per il coinvolgimento emotivo e l’atmosfera che si crea durante l’esecuzione.

L’evento è organizzato dal Coro Accordi e Note e dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, in collaborazione con l’arch. Elisabetta Alesse della Fondazione, sotto la direzione artistica del M° Boarini e con il coordinamento del Presidente del Coro Palmira Pasqualini.

L’ingresso è libero.

Per info:

Coro Accordi e Note – Centro Culturale Lepetit

Via Roberto Lepetit, 86 – 00155 Roma – Tel. 06/2283794

email: culturalepetit@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Coro-Accordi-e-Note-141473445864589/

Maria Mimmo