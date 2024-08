Il poetico folk di Luca D’Apolito al Premio Ischitella-Pietro Giannone 2024 (4)

Sabato 7 settembre 2024 i partecipanti al Premio Ischitella-Pietro Giannone potranno finalmente godere della presentazione di “Umbra”, il primo EP del cantastorie Luca D’Apolito, vincitore, con la giovane casa discografica Rhymers’ Club, del bando NuovoIMAIE per le produzioni discografiche 2023, su tutte le piattaforme online e fisicamente attraverso la distribuzione di Fortezza Bastiani, il marchio editoriale di Rhymers’ Club.

Il disco, anticipato il giorno di Natale dal videoclip omonimo su Youtube (https://www.youtube.com/@rhymersclubass.cult.2903) e sulla pagina Facebook del giovane artista (https://www.facebook.com/lucadapolitoofficial), è una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del Gargano e del suo cuore pulsante, la Foresta.

Luca D’Apolito

Accade spesso che, fuori del proprio paese, si raggiunga una meritata notorietà e che dove si è nati e si vive non ci sia un’uguale considerazione. E’ anche il caso di Luca D’Apolito, giovane cantastorie, nato nel 1994 ad Ischitella, nel cuore del Gargano.

Sin dalla più tenera infanzia Luca è stato incantato dal suono della chitarra battente, alla quale si è dedicato con grande passione.

Ha assorbito con grande avidità le melodie e tecniche strumentali e vocali di maestri indiscussi, da Matteo Salvatore ad Andrea Sacco, impadronendosi dello straordinario patrimonio della tradizione orale del Sud.

Ha iniziato a fare concerti all’età di 9 anni con gruppi locali suonando la chitarra battente. Già all’età di 15 anni ha calcato i palchi da professionista con Rione Junno.

Ha scritto il suo album d’esordio girando l’Italia ed il mondo suonando dal vivo, ininterrottamente da oltre 10 anni, con alcuni dei maggiori rappresentanti della word music italiana, tra i quali Eugenio Bennato, Erasmo Petringa, Enzo Gragnaniello, Marcello Colasurdo, oltre che non la storica band dei Bisca.

Luca D’Apolito ha nel suo ricco bagaglio tutte le sonorità tipiche ed arcaiche dello straordinario scrigno del Sud, in particolare della Puglia, ma si è lanciato e si è proiettato in un progetto discografico unico nel suo genere, dove l’innovazione veste i panni della necessità ed il sound e le parole nuove sono percepibili in ogni nota.

Ne è ulteriore riprova il suo primo EP “Umbra” pubblicato da Fortezza Bastiani, il marchio editoriale dell’associazione culturale Rhymers’ Club.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’artista www.lucadapolito.it e della casa discografica www.fortezzabastiani.net.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙