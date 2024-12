Il velario che non si aprirà sul presepe di Vittorio Milana

Quest’anno, per la prima volta dopo circa 40 anni, il velario non si aprirà sul presepe dell’I.C. Balabanoff a Colli Aniene; Vittorio Milana, il suo autore, non c’è più: se n’è andato a ottobre, improvvisamente e con quella operosa discrezione che lo connotava. Noi l’abbiamo colto nel suo ritiro ai primi di settembre che già lavorava al presepe per il Natale 2024. Mentre parlavamo infatti, le sue mani erano come sempre intente a trafficare con un piccolo particolare, uno di quei tanti che sarebbero andati a rendere sempre più ricco e realistico il suo infinito presepe, e mai ci saremmo aspettati che giusto un mese più tardi ci avrebbe lasciati.

Il presepe di Vittorio

Il presepe di Vittorio era iniziato nel 1984 con l’avvio stesso delle attività scolastiche dell’ I.C. Balabanoff e solo ora, dopo quasi 40 anni, può dirsi concluso e solo ora con la vita del suo artefice.

In tutti questi anni, già dai primi di novembre Vittorio si ritagliava uno spazio in fondo all’ampio corridoio al pianterreno della scuola. Lì, in ogni momento libero, si occultava dietro una pesante tenda e, protetto dagli occhi curiosi e impazienti di bambini, genitori e professori, scompariva.

L’8 dicembre successivo, cadeva la tenda e puntualmente appariva il frutto sempre più ampio e bello del suo infinito lavoro. Un lavoro continuo che durava tutto l’anno. Progettava e realizzava anche quando in servizio all’ingresso dell’istituto, continuava a vagheggiare sempre nuove scene ed anche a lavorare a piccoli oggetti destinati al presepe.

Alla fine la bellezza di questa creazione impossibile da descrivere in tutte le sue numerose sfaccettature, abbagliava, meravigliava ed anche ispirava.

Noi pure, di tutto questo grande e sacro diorama, ricordiamo la volta del cielo, ora stellata ora splendente e, intorno alla capanna della santa Natività, la miriade di case e botteghe, di uomini e animali presi dalle loro attività, i fiumiciattoli che con piccole cascate terminavano in piccoli laghi. Insomma uno scenario impossibile da descrivere nella sua interezza tanto era pieno di sorprendenti meraviglie, un vero capolavoro di grande fede e multiforme capacità tecnica e manuale finanche in falegnameria, elettricità e idraulica.

Un custode, un artista ed un esempio

Non servono molte parole: con Vittorio Milana si è perduto un altro rappresentante della vecchia guardia, uno di quelli che al di là dell’incarico ufficiale, non si risparmia e dona tutto se stesso, anima e corpo, e mentre costituisce per le nuove generazioni un esempio di operosità, serietà e dedizione, per le vecchie generazioni vorrebbe essere lo sprone a non disperdere le esperienze acquisite negli anni ed anzi a continuare ad utilizzare sapere ed esperienze acquisite a favore dei giovani ai quali il presepe di Vittorio era particolarmente rivolto.

Il nostro era, come si diceva “tutto casa e battega” e non si limitava infatti agli stretti compiti specifici e oltre questi, si faceva carico di tutti i problemi degli edifici, del giardino della scuola, sorvegliando con occhio vigile e amorevole gli alunni.

Le speranze per il presepe

Ora, a rattristare non poco chi scrive, è il pensiero del destino a cui soggiacerà il lavoro quarantennale di Vittorio Milana. Alcuni amanti di questa preziosa testimonianza della nostra antica fede e delle nostre tradizioni, non si rassegnano al pensiero che il grande lavoro debba finire abbandonato, dimenticato, distrutto.

Perché questo timore non abbia a concretizzarsi, tratteremo l’argomento in un nostro nuovo servizio e ci faremo anche promotori di una ricerca.

Le foto, di Federico Carabetta, si riferiscono all’ultimo presepe di Vittorio, quello dell’8 dicembre 2023.

