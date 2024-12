Il “Presepe Vivente” all’Oratorio della Casa Famiglia Ludovico Pavoni

Nel Natale diffuso nel V Municipio di Roma Capitale, non poteva mancare la rappresentazione del “Presepe Vivente” realizzato presso l’Oratorio della Casa Famiglia Ludovico Pavoni in via Bufalini 46 a Roma a Torpignattara.

Sulla scia di Padre Claudio Santoro, da anni volato in Cielo, proseguono le bellissime iniziative intraprese dal compianto Sacerdote come quella del “Presepe Vivente” presso il Campetto dell’Oratorio

Le rappresentazioni sono programmate per Sabato 14 Dicembre dalle ore 15,30 alle 19.00 e domenica 15 dicembre dalle ore 9,30 -11.00 – dalle ore 12,30 alle ore 17.00.

All’evento dedicato a Padre Claudio Santoro partecipano tantissime comparse nella maggior parte, bambini e donne musulmane.

La Natività è rappresentata da una famiglia Rom. Mentre Le centinaia di oggetti che adornato l’impiante della Natività sono oggetti originali che risalgono agli anni dal 1500 al 1.900.

La rappresentazione del “Presepe Vivente” registra sempre la presenza di un numerosissimo Pubblico proveniente da tutti i quartieri di Roma a dimostrazione che la Festa del Santo Natale rende sensibili anche persone non di religione cattolica.

