Impianti degradati (a rischio) e impianti non utilizzati, a Tor Tre Teste

Il 5 marzo 2024 mio nipote, alunno di scuola media, ha partecipato alla “Corsa di Miguel”, nell’impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori” in largo Cevasco.

Tantissime ragazze e ragazzi a correre su una pista di atletica oggetto di una petizione a fine 2023 per richiederne il rifacimento.

Sono stati stanziati dal Comune di Roma 150mila euro (insufficienti allo scopo), e si è in attesa degli interventi manutentivi urgenti, come il drenaggio completo dell’acqua e il rifacimento del manto della pista. Operazioni essenziali non solo per garantire la sicurezza degli atleti ma anche per dare al quartiere est di Roma un impianto sportivo funzionante ed efficiente.

A fine manifestazione sportiva, uscivo dal parco Palatucci in compagnia di mia moglie.mi hanno fermato tre insegnanti di educazione fisica e ci hanno chiesto il motivo delle condizioni “degradate” del campo di calcetto ubicato nell’altra struttura presente sempre in largo Cevasco.

Abbiamo risposto che la struttura, un campo di calcetto, è presso la Chiesa Parrocchiale di Dio Padre Misericordioso. Gli abbiamo detto che c’è anche un campo da basket e pallavolo su un altro lato della Chiesa.

Il 3 febbraio 2008 l’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti inaugurò il campo di calcetto sul retro della Chiesa di Dio Padre Misericordioso, in via Francesco Tovaglieri.

Campo di calcetto realizzato con il contributo di circa 42 mila euro, derivanti dai proventi di una causa per diffamazione nei confronti di un giornalista, da parte dell’On. Fausto Bertinotti.

Sono passati 16 anni, ed e’ rimasto un campo di calcetto “logoro”, non utilizzato da anni e probabilmente non più utilizzabile.

Sul manto sintetico, ci stazionano solo tanti delimitatori di cemento.

Non sappiamo nulla del campo di basket.

Per terminare il nostro articolo, l’ultima notizia. Nel parco di Tor Tre Teste c’è il Playground basket, struttura circolare dove si allenano alla pallacanestro i ragazzi del quartiere.

Materiali sportivi e attrezzature a loro spese.

Le foto dei tre impianti sono state prese da Google Maps.

