Inaugurata la Casa di Comunità di Bufalotta: la ASL Roma 1 completa la rete di PNRR nel III Municipio

Un passo storico per la riorganizzazione dei servizi di prevenzione e cura a livello locale. È stata inaugurata ieri mattina, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Direttore Generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle, la nuova Casa di Comunità “Bufalotta” in via Paolo Monelli 28.

Con questo taglio del nastro si conclude ufficialmente la roadmap programmata dalla ASL Roma 1 per l’attivazione della rete territoriale, centrando il traguardo dell’apertura delle 19 Case della Comunità e dell’Ospedale di Comunità previsti dalle linee d’indirizzo regionali e finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

All’evento hanno preso parte l’Assessore all’Inclusione sociale della Regione Lazio Massimiliano Maselli, il Direttore sanitario della ASL Roma 1 Gennaro D’Agostino, la Direttrice del Distretto 3 Maria Ester De Caris, il Presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne e le maestranze sanitarie della struttura.

La struttura da 1,7 milioni e l’organizzazione dei servizi h24

Il presidio centrale (HUB) si sviluppa su una superficie di circa 630 metri quadrati situata interamente al piano terra, inserita all’interno di un’area di 6.000 metri quadrati messa a disposizione dal Comune di Roma dove sorgeva l’ex centro “Il Villaggio della Speranza”.

L’intervento di riqualificazione strutturale ed efficientamento ha richiesto un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro, attinti prevalentemente dai fondi PNRR (1,26 milioni di euro), affiancati da risorse dell’azienda sanitaria per adeguamenti sismici, nuovi arredi ed equipaggiamenti elettromedicali di ultima generazione.

La struttura, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, si avvale di una squadra di 20 operatori dedicati (5 medici, 9 infermieri, 2 assistenti sociali, 2 psicologi e 2 unità amministrative) ed eroga un’ampia rosa di servizi:

Accesso e orientamento: Sportello Polifunzionale, CUP e Punto Unico di Accesso (PUA);

Attività clinica e specialistica: Ambulatori di cardiologia, diabetologia, pneumologia, pediatria di libera scelta e continuità assistenziale;

Assistenza e rete territoriale: Punto prelievi, sportello d’ascolto per le fragilità, programmi di screening, servizio di Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e moduli di Telemedicina.

Umanizzazione degli spazi e percorsi accessibili via QR code

In linea con i criteri aziendali orientati all’umanizzazione delle cure, gli interni della struttura sono stati progettati per garantire il massimo benessere visivo. Le sale d’attesa e i corridoi ospitano wallpaper artistici dedicati alla storia rurale della Campagna Romana, che rievocano attraverso elementi grafici le origini e la memoria agricola del quartiere Bufalotta.

Particolare attenzione è stata riservata all’inclusività e al superamento delle barriere sensoriali: la struttura è stata dotata di un moderno sistema di Indoor Navigation.

Attraverso la scansione di appositi QR code posizionati lungo gli accessi, le persone con disabilità uditiva o con difficoltà di orientamento potranno seguire frecce virtuali direttamente sullo schermo del proprio smartphone per raggiungere in autonomia gli ambulatori.

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