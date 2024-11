Inaugurata la Casetta di via del Podismo

Restituita alla cittadinanza la Casetta di Via del Podismo, a Vigna Clara. Inaugurazione con il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e gli Assessori alle Politiche Giovanili e Cultura Alessandro Cozza e Tatiana Marchisio.

Lo stabile riapre al pubblico come “La Casa dei Giovani”. Grazie al progetto dell’Associazione culturale Cassandra, che nell’ambito del Bando LAZIOAggrega gestirà la struttura con il Municipio, offrirà alle ragazze e ai ragazzi del territorio e a tutti i cittadini servizi di co-working, co-studying, eventi, cineforum, laboratori artistici, presentazioni di libri e dibattiti.

“Siamo davvero felici di vedere le porte della struttura finalmente aperte, – spiegano gli assessori Cozza e Marchisio – il recupero e la completa riqualificazione della Casetta di Via del Podismo, ci ha visto a lungo impegnati con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, e il nostro Ufficio Tecnico, per il progetto e i lavori di riqualificazione.

A causa dell’instabilità della struttura siamo stati costretti e rivedere e riprogrammare più volte gli interventi.

Questo però non ci ha impedito di andare avanti, rinunciando ogni volta all’idea di abbatterla, con la convinzione che un giorno la casetta potesse tornare davvero al quartiere e a disposizione dei giovani“.

Come dichiarato anche da Francesco Tabarrini, Presidente dell’Associazione Cassandra “Il nuovo centro di aggregazione giovanile rappresenta un segnale importante per il territorio e un’occasione per ribadire l’importanza dei giovani nella nostra società. Con il Municipio XV abbiamo progettato uno spazio inclusivo, libero e sicuro.

L’obiettivo è ora quello di trasformare il Centro in un punto di riferimento per i giovani del Municipio facendo rete con gli altri luoghi a forte presenza giovanile come scuole, biblioteche e centri sportivi”.

