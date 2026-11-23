In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Roma rafforza la rete territoriale dei servizi di protezione e ascolto con l’inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza di piazza dei Sicani 2, ad Acilia, nel Municipio X.

Il presidio nasce dalla coprogettazione tra il Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale e l’associazione Differenza Donna Aps, che ne curerà la gestione, all’interno del primo piano di un edificio comunale riqualificato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici con circa 170 mila euro.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Roberto Gualtieri, le assessore Valeria Baglio e Ornella Segnalini, il presidente del Municipio X Mario Falconi, l’assessora municipale Denise Lancia, la presidente della Commissione Pari Opportunità Michela Cicculli e i rappresentanti della Direzione Pnrr e di Differenza Donna.

Con l’apertura di Acilia salgono a 15 i centri antiviolenza cittadini, destinati a diventare 16 già domani con una nuova inaugurazione nel Municipio VI, insieme a 4 case rifugio e 6 strutture per la semiautonomia.

Dalla protezione all’indipendenza economica: come funziona il nuovo sportello di piazza dei Sicani

«Uscire dalla violenza significa non solo sottrarsi al pericolo, ma poter ricominciare, con una casa, un lavoro e un’indipendenza economica — ha spiegato Gualtieri —. Una città in cui le donne non possono vivere e scegliere liberamente non è una città giusta». L’assessora Baglio ha richiamato la necessità di mettere in rete associazioni, servizi sociosanitari, scuole, forze dell’ordine, magistratura e imprese, «chiamando anche gli uomini a una responsabilità diretta», mentre l’assessora Segnalini ha ricordato che gli ambienti sono stati pensati «per le donne, per i bambini che le accompagnano e per il lavoro delle operatrici».

Il centro assicurerà apertura in presenza per almeno cinque giorni alla settimana e reperibilità telefonica e telematica 24 ore su 24 anche nei festivi, con percorsi personalizzati di supporto psicologico e legale, orientamento lavorativo e abitativo e prevenzione nelle scuole.

I lavori hanno dotato la struttura di ingresso indipendente, stanze per i colloqui, area giochi a vista per i figli, angolo cottura, servizi accessibili, predisposizione per il servoscala e tetto consolidato contro le infiltrazioni.

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