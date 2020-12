Inaugurazione sede Anpi Trullo-Magliana

Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 11:00, la Sezione ANPI Trullo – Magliana “Franco Bartolini”, dopo 11 anni di attività, inaugurerà la propria sede in via del Trullo 239. Parteciperà all’iniziativa Fabrizio De Sanctis Presidente dell’ANPI Provinciale di Roma e membro della Segreteria Nazionale dell’ANPI.

La Sezione Trullo-Magliana “Franco Bartolini” dopo 11 anni di attività, volta a sensibilizzare il territorio sui temi della solidarietà, della cultura, della salute, del lavoro, e della piena attuazione dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, con interventi nelle scuole, iniziative culturali, sportive, sociali e tanto altro, ha ancora tanta voglia di spendersi per migliorare il mondo che ci circonda! Alla base di tutto il trinomio Antifascismo, Resistenza, Costituzione

La nuova sede sarà un ulteriore elemento di aggregazione e di riferimento per tutto il quartiere per proseguire nell’impegno per dare attuazione ai diritti sanciti dalla Costituzione, per eventi culturale e sociali. Sarà una vera e propria casa del popolo.

L’evento si svolgerà all’aperto sul marciapiede antistante la sede e verranno rispettate tutte le norme anti Covid, mascherina, distanziamento, igiene. Sarà possibile visitare il locale 2 persone per volta.