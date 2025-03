Incontro con Adam Vaccaro al Villaggio Cultura Pentatonic

Domenica 6 aprile 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina Incontro con Adam Vaccaro e il suo libro: Trasmutazioni. Alchimie in Caoslandia (puntoacapo 2024)

In conversazione con l’autore:

Donato Di Stasi, Francesco Muzzioli e Anna Maria Curci

***

Adam Vaccaro, poeta e critico nato a Bonefro, in Molise. nel 1940, vive a Milano da oltre 60 anni. Ha pubblicato oltre 20 testi, di saggi e poesie. Tra le ultime raccolte: Seeds, Semi, New York, 2014; Google – il nome di Dio, Alessandria, 2021; In respiratia zilei, Nel Respiro del giorno, Bacau, Romania, 2023), Trasmutazioni – Alchimie in Caoslandia, puntoacapo Ed., 2024- Tradotto in spagnolo, in inglese e in Rumeno ed è inserito nell’Atlante dei Poeti Italiani Contemporanei, dell’Università di Bologna.

Varie pubblicazioni d’arte: Spazi e tempi del fare, con acrilici di Romolo Calciati, Studio Karon, Novara 2002; Sontuosi accessi – superbo sole, con disegni di Ibrahim Kodra, Signum edizioni d’arte, Milano 2003; Labirinti e capricci della passione, con acrilici di Romolo Calciati, Milanocosa, Milano 2005; I tempi dell’orsa (2000) e Questo vento (2009) con opere di Salvatore Carbone, Edizioni PulcinoElefante. Con Giuliano Zosi e altri musicisti, ha realizzato concerti di musica e poesia.

Come critico ha pubblicato: Ricerche e forme di Adiacenza, Asefi, Milano 2001.

È tra i saggisti di Sotto la superficie – quaderno di approfondimento sulla poesia contemporanea de “La Mosca di Milano”, Bocca Ed. Milano 2004; e de La poesia e la carne, Ed. La Vita Felice, Milano 2009. Collabora a siti, blog, riviste e giornali.

Ha fondato Milanocosa (www.milanocosa.it), dal 2000, Associazione con cui ha curato molte iniziative e pubblicazioni, tra le quali Adiacenze, materiali online di ricerca e informazione culturale.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.