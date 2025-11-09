Incontro su: Criminalità organizzata, pentiti e Legalità all’Associazione Pugliese di Roma

Giovedì 27 novembre 2025 alle h 18, nella nostra sede, in Sala Roma, si terrà un Incontro molto interessante su: Criminalità organizzata, pentiti e Legalità.

Parteciperà l‘avv. Civita Di Russo, che in passato è stata in prima linea nella lotta alle mafie e che, allo stato attuale, ricopre il ruolo di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie alla Regione Lazio.

Interverranno la Dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto ProcuratoreGenerale presso la Corte di Cassazionee la Dott.ssa Valeria D’Onofrio, giornalista.

Il Boato di un NO al Teatro Rossini

Un altro evento proposto dall’Associazione è quello di Martedì 18 Novembre h 21 c/o il Teatro Rossini- Piazza S.Chiara 14, Roma.

Si tratta di un altro spettacolo ad ingresso LIBERO e per il quale NON è previsto alcun contributo economico.

In scena BARBARA AMODIO, attrice di origine pugliese, con LEILA SHIRVANI e SARA SHIRVANI due note musiciste.

Interverrà PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI in dialogo con TIZIANA TORRES.

Lo spettacolo, tratto dal bellissimo libro di PAOLA DI NICOLA: “La mia parola contro la sua” è un percorso musicale e poetico e affronta il dramma della violenza contro le donne, esplorando i sentimenti, i pregiudizi e le “GABBIE” con cui le Donne spesso sono costrette a convivere, i retaggi culturali,e il contesto sociale che condiziona e sfalda la identità femminile.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.