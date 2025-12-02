Incontro su Tiziano Terzani alla Magliana

L’Associazione Progetto Radici organizza un incontro culturale dal titolo “Un altro giro di giostra … Tiziano Terzani e il suo rapporto con la natura e la modernità”, a cura del Prof. Marco Piccinelli.

Appuntamento sabato 6 dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala della Consulta in viale Vicopisano 95.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Municipio XI.

La LOCANDINA.

