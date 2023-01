Interventi di potatura a Trastevere

Prosegue il programma di cura del verde verticale coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. Da lunedì 23 gennaio gli interventi di potatura interesseranno viale Trastevere, piazza Giuseppe G. Belli, piazza Sidney Sonnino e, in una seconda fase, piazza Mastai.

Gli operatori saranno al lavoro, condizioni meteo permettendo, tutti i giorni tranne la domenica, tra le 7 e le 17.

Le modifiche della viabilità riguarderanno le aree degli interventi e le strade limitrofe.

In dettaglio, da lunedì, dalle 7 alle 17, la corsia laterale di piazza Belli, piazza Sonnino e la laterale di viale Trastevere sino a via Saffi saranno chiuse in direzione di piazza Ippolito Nievo, mentre la corsia tranviaria, sempre tra piazza Belli e via Saffi, sarà chiusa nelle due direzioni.

Ponte Garibaldi sarà chiuso in direzione Trastevere (sia la corsia riservata al traffico sia quella tramviaria), mentre in direzione via Arenula resterà transitabile.

Previste sul posto indicazioni di circolazione per i veicoli che percorrono lungotevere de’ Cenci, via Arenula, piazza Sonnino, via di San Francesco a Ripa, via Tavolacci e viale Glorioso.

Divieti di sosta saranno in vigore già dalla mezzanotte sul lato destro di piazza Belli e piazza Sonnino in direzione piazza Ippolito Nievo e sulla corsia destra di viale Trastevere sino a via Saffi.

Deviate anche le linee H e 8 bus dirette ai capolinea di Capasso e Casaletto. Passeranno su via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, lungotevere Aventino, Ponte Palatino, lungotevere Ripa e via di Porta Portese. Da qui, le due linee proseguono su via Induno, viale Trastevere, via Glorioso e quindi riprendono il normale itinerario.

