IV Edizione di Benvenuta Primavera il 7 – 8 – 9 aprile 2022 a Colli Aniene

L’Associazione Il Foro, con il supporto di Sogester organizza la IV Edizione di Benvenuta Primavera il 7 – 8 – 9 aprile 2022 in Viale Ettore Franceschini, Via Edoardo D’Onofrio, Via Meuccio Ruini e presso l’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu, 83.

L’evento si avvale del Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma IV del Comune di Roma, della collaborazione con le Associazioni Territoriali.

Il Concorso di pittura Premio Giovanni Giovannetti (dedicato quest’anno all’artista recentemente scomparso) avrà come tema: “La natura sotto il portico”

In Programma:

• Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

• Iniziative a carattere culturale e sociale

con il coinvolgimento di associazioni e cittadini

• Esposizione di mostre con tematiche territoriali

giovedì 7 aprile:

ore 9,00 – 19,00: Esposizione opere artisti partecipanti

ore 16,00: PASOLINI A ROMA EST ANCORA OGGI

Tavola rotonda con Francesco Sirleto, Rino Caputo, e Maurizio Rossi, assessore alla Cultura del IV Municipio. Conduce Vincenzo Luciani. Lettura di testi pasoliniani a cura di Aurora Fratini e Henos Palmisano

ore 18,00: Esibizione allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia Asd. a cura del M° Angela Cammareri presso la Parrocchia S.ta Bernadette, in V.le Ettore Franceschini, 40



venerdì 8 aprile:

ore 9,00 – 19,00: Esposizione opere artisti partecipanti

Esposizione opere in concorso “Premio Giovanni Giovannetti”

ore 16,00: COLLI ANIENE, 50 ANNI… e poi?

Dibattito pubblico, in via Meuccio Ruini.

ore 17,00: Presentazione del libro “Il tesoro delle colline e degli altipiani” di Michele Antonelli in via M. Ruini.

ore 18,00: Esibizione degli allievi della Scuola di danza

“Lolly Dance” presso Largo Nino Franchellucci.

sabato 9 aprile:

ore 9,00 – 19,00: in V.le E. Franceschini – Via M. Ruini

Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

Esposizione opere in concorso “Premio Giovanni Giovannetti”

ore 9,00 – 19,00: presso Istituto Comprensivo Minerva in V.le B. Bardanzellu, 83

● Raccolta fondi a favore dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma) organizzata dall’Istituto Comprensivo Minerva in v.le Battista Bardanzellu, 83

“Scegli un uovo AIL e sostieni la ricerca scientifica”

● ore 16,30: Esibizione della Banda Musicale Arturo Toscanini da Viale Ettore Franceschini a Viale Battista Bardanzellu.

● Animazione per bambini a cura dell’’Associazione La Chiocciolina OdV.

● Truccabimbi a cura dell’Ass. Piccoli Giganti

● Esposizione di mostre con tematiche sul territoriali

mercoledì 13 aprile: Cerimonia conclusiva

ore 17,00: presso la sede dell’Associazione IL FORO

in Via W. Amadeus Mozart, 19

● Proiezione di foto e video delle tre giornate

● Premiazione degli artisti partecipanti

● Assegnazione del “Premio Giovanni Giovannetti”

Le opere in concorso del “Premio Giovanni Giovannetti”, quest’anno dedicato alla recente e prematura scomparsa dell’artista, con il tema: “La natura sotto il portico” saranno esposte in Via Meuccio Ruini il 7 e 8 aprile. Sarà possibile esprimere la propria preferenza sia sul posto che on line sulla pagina Facebook dell’Associazione IL FORO.

Le iniziative in programma si svolgeranno nel consueto rispetto delle normative sanitarie vigenti.

