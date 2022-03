IV Municipio, “L’otto tutto l’anno” a Villa Farinacci

“Parlare al femminile è una responsabilità che ogni giorno va portata avanti con impegno e coraggio, non solo con la testimonianza ma anche con le azioni istituzionali di chi ha a cuore le pari opportunità. Come Assessora alle Pari Opportunità ho organizzato in collaborazione con la commissione Pari Opportunità del Municipio IV, Sarah Pelliccia la sua Presidente e tutte le commissarie questa iniziativa dal titolo “L’otto tutto l’anno” che si realizzerà a Villa Farinacci e si svolgerà su 4 giorni.

Così l’Assessora municipale Annarita Leobruni che spiega: “Si parlerà di donne e lavoro, di welfare al femminile e di pace, di asili nido e sostegno alla genitorialità e di donne costituenti. Ci saranno due mostre allestite degli studenti e delle studentesse del Liceo Aristofane e del Liceo Artistico Enzo Rossi. Il IV Municipio sui diritti e sulle Pari Opportunità c’è e ci sarà”.