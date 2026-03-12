Judo: le ragazze del Collatino brillano al Trofeo Italia di Reggio Calabria

A distanza di appena due settimane dal primo posto conquistato al Campionato Regionale di Judo, arriva un nuovo e significativo risultato per le giovani atlete che da anni seguiamo nel loro percorso sportivo.

Domenica 8 marzo il PalaCalafiori di Reggio Calabria ha ospitato il Trofeo Italia Esordienti A, tappa di un circuito nazionale le cui gare sono valide anche per l’acquisizione di punti nella Ranking List Nazionale.

In questo importante contesto agonistico la Blu 3000 ha conquistato il primo posto femminile per società, firmando una prestazione di grande rilievo proprio il giorno della giornata internazionale dedicata alla donna.

Determinante il contributo delle atlete in gara: Arianna Allegrini e Caterina Ruisi hanno conquistato la medaglia d’oro, Eleonora Aniballi ha ottenuto l’argento, mentre Vittoria Rossi e Lidia Fabbri hanno centrato piazzamenti preziosi per la classifica finale.

Da segnalare anche gli ottimi risultati del settore maschile, con Simone Serafini medaglia d’argento e Davide Traini medaglia di bronzo, risultati che hanno contribuito alla conquista della posizione di vertice anche nella classifica generale.

Un successo che premia il lavoro degli atleti, dei tecnici e della società, e che conferma il percorso di crescita di un gruppo di giovani judoka che, con ogni probabilità, continuerà a regalare soddisfazioni anche in futuro.

A tutti loro, alla società e allo staff tecnico, i complimenti della Redazione.

