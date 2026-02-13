Categorie: Associazioni Incontri e Convegni
Municipi: 5 (ex 6 e 7), Roma | Quartiere: Tor Tre Teste
L’80° anniversario del voto alle donne
Incontro sul tema al Centro Culturale Lepetit, domenica 15 febbraio, ore 17.00
Nuovo appuntamento per i pomeriggi culturali al Centro Culturale Lepetit.
Domenica 15 febbraio 2026 dalle 17.00 si parla dell’80° anniversario del voto alle donne.
Presente anche il Coro Accordi e Note.
Tutti i dettagli nella locandina.
