L’80° anniversario del voto alle donne

Nuovo appuntamento per i pomeriggi culturali al Centro Culturale Lepetit.

Domenica 15 febbraio 2026 dalle 17.00 si parla dell’80° anniversario del voto alle donne.

Presente anche il Coro Accordi e Note.

Tutti i dettagli nella locandina.



