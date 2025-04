La 19ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Proseguono, presso l’A.P.S. Filippo Meda (Presidente Nicola Migliore), sita nell’omonima via, al civico 147, gli incontri del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, 15 aprile 2025, alle ore 17.15, ci sarà la 19ª lezione di questo ciclo che, come, al solito, si svolgerà in due parti.

Sarà dedicata in gran parte alla complicatissima vicenda economica con gli Stati Uniti che cercano di frenare, se non abbattere, l’espansione commerciale cinese; e l’Europa che cerca di impedire alla Russia di esportare le sue materie prime.

Da ultima, la marcia indietro di Trump, con la sospensione di 90 giorni dei dazi imposti ai paesi esteri, ad eccezione della Cina con la quale, nonostante le dichiarazioni più o meno tranquillizzanti, i rapporti sono molto tesi.

Sarà rivolta ad un argomento molto caro al prof. Saccà: i progressi della scienza, l’intelligenza artificiale, i robot (uno dei quali nell’immagine tratta da internet) e l’effetto che essi potrebbero avere sul mondo del lavoro e, conseguentemente, sui lavoratori, nel caso non venissero trovate adeguate misure per porvi rimedio.

