La Befana nella Casa Famiglia “Ludovico Pavoni”

Nella Casa Famiglia “Ludovico Pavoni” il giorno della Befana è stata rispettata l’eredità lasciata da Padre Claudio, quella aiutare i poveri.

Un’eredità dura quella raccolta da Padre Carlo Cavatton che ha preso il testimone lasciato da Padre Claudio Santoro che, assieme tanti collaboratori, per anni, hanno partecipato ai tanti eventi di beneficenza, da lui organizzati.

L’evento che si è svolto per anni nel “nell’interno del campetto della Casa Famiglia “Ludovico Pavoni” di via Bufalini è stato giustamente definito una Festa. Basta vedere l’espressione gioiosa espressa dagli occhi dai tanti bambini, circa 150 di tante nazionalità, nel ricevere la Befana, semplici giochi offerti da persone caritatevoli. E per i grandi cibo e aiuti economici, fra i tanti da A.S. Roma e taxi Roma Capitale.

Mauro Caliste Presidente del V municipio di Roma Capitale amico da tantissimi anni di Padre Claudio, e per anni collaboratore dei volontari per la consegna di pacchi di sussistenza ai poveri della Stazione Termini nel suo breve discorso ha affermato: “Oggi per noi tutti non è stata una festa identica a quelle che si sono svolte in tanti anni in questo luogo. La mancanza di Padre Claudio si sente, manca il suo dinamismo, la sua musica, la sua voce, i suoi significativi consigli. Quello che ci accomuna in questo giorno – ha proseguito Caliste – è la forza di andare avanti, non mollare e seguitare l’iniziativa intrapresa dal nostro amico Sacerdote, andare avanti per il bene dei poveri e bisognosi, il saggio principio che Padre Claudio ha infuso in tutti noi.

Una saggia e giusta prosecuzione di ciò che Padre Claudio è riuscito a costruire con il suo saper fare. In questo 6 gennaio 2022 è mancata solo la sua presenza, perché il sacerdote ci ha lasciati per salire in Cielo qualche giorno prima del giorno Natale. Ma nel Campetto di “Casa Pavoni” nel giorno della befana c’erano proprio tutti: le Autorità, la signora Clara assieme a tutti gli altri collaboratori, i fedeli della Parrocchia di San Barnaba, tutti i generosi fornitori di giocattoli e generi alimentari, semplici cittadini che hanno onorato con la loro presenza questo santo sacerdote, che è riuscito a circondarsi di tante persone bisognose, senza nessuna discriminazione di religione e di colore.