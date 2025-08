La Bohème di Giacomo Puccini al V Municipio

Dal 15 settembre al 5 ottobre 2025 si terrà una masterclass sull’immortale opera di Puccini, su libretto di Illica e Giacosa: “La Bohème”.

Sede dell’evento sarà il V Municipio, la cui amministrazione sin dall’inizio del suo insediamento si è impegnata a divulgare la musica classica, in particolare l’opera lirica, ad una larga parte del pubblico.

La masterclass di quest’anno fa seguito a quella che si è svolta nell’ultima settimana di ottobre del 2024 e al workshop di due giorni di giugno 2025.

L’entusiasmo dei partecipanti e la passione dei docenti ha indotto il direttore artistico, Michele Martusciello, supportato dalla sensibilità del presidente del V Municipio, Mauro Caliste, a organizzare un vero e proprio corso di perfezionamento, che comprenda la tecnica vocale e lo studio musicale, la drammaturgia e l’arte scenica.

Infatti questo corso, della durata di tre settimane, che sarà finalizzato alla messa in scena dell’opera pucciniana con orchestra e coro presso il Teatro Vignoli, il 4 e 5 ottobre, vuole coinvolgere non solo i cantanti (partecipanti effettivi), ma anche registi, scenografi, attori di prosa, musicisti, direttori (di orchestra e di palcoscenico), costumisti, e in generale aspiranti e professionisti del teatro, in qualità di uditori.

Le riflessioni di alcuni dei partecipanti del workshop di giugno:

Alessandro (16 anni, aspirante cantante e attore): “È stato bello, mi ha aiutato molto con la mia voce, e poi tutti i partecipanti erano molto bravi e simpatici. Quindi, in generale, è stata una buonissima esperienza”.

Lucilla (attrice e regista di prosa): “Sono stata molto contenta di aver preso parte agli incontri con il maestro Tamura. I suoi insegnamenti, così semplici, eppure tanto profondi, e gli esercizi mi hanno incuriosita e aperta a nuove possibilità da esplorare su voce/corpo”.

Catia (attrice e regista): “Il corso è stato davvero interessante e formativo e Ricardo è un ottimo maestro”.

Daniela (cantante lirica e attrice): “La masterclass con il maestro di canto Ricardo Tamura è sempre un’esperienza illuminante. La sua passione e dedizione trasmettono un amore profondo per l’arte del canto lirico. Guida i discenti a scoprire la bellezza, l’espressione, l’armonia e soprattutto l’emozione e la verità nel canto. Un’opportunità preziosa per chi desidera approfondire la propria tecnica e connessione emotiva con l’arte”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.