La bussola della Storia

L’Associazione Culturale “La VIA del FARE” – Tradizione, Ambiente, Territorio – è stata fondata a Roma nel giugno 2008 nell’ambito del territorio del VI e V Municipio, nel rispetto di tutte le diverse tradizioni culturali, sia nazionali che estere.

Si prefigge di contribuire ad aumentare il senso profondo del bene comune, della collettività, del mutuo aiuto, della sensibilità nel rapporto uomo-ambiente, valorizzando le risorse già presenti sul territorio, creando sinergia tra comitati e gruppi di cittadini, scuole e associazioni.

In linea con la sua mission, per “Orientarsi nel fare globale” l’Associazione propone un percorso di storia moderna, articolato in quattro conferenze, curate dal dott. Salvatore Ciotola, in quattro venerdi, con scadenza quindicinale.

Il primo incontro si è svolto venerdì 10 ottobre 2025 su “La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa”; a cui seguirà: “Il Fascismo, la crisi del 1929, l’Europa di nuovo verso la guerra” il 25 ottobre; “La seconda guerra mondiale e la guerra fredda, il 7 Novembre; “La dissoluzione dell’URSS- un mondo unipolare?” Il 21 novembre.

Un pubblico numeroso e interessato ha potuto seguire, attraverso la voce del relatore e le slides, l’attenta ricostruzione degli avvenimenti accaduti nei primi venticinque anni del Novecento, ricostruzione comprensibile, particolareggiata e non priva di riferimenti al presente: i prodromi del conflitto; gli schieramenti delle nazioni europee, conseguenza di rivendicazioni territoriali; la situazione del Regno d’Italia, con equilibri politici in continua evoluzione; le difficoltà economiche dei vari Stati, in particolare della Russia.

I convenuti hanno potuto anche porre domande e dibattere sugli aspetti filosofici, sociologici e persino urbanistici – con particolare riferimento alla periferia di Roma – che si sono intrecciati alla ricostruzione storica.

L’iniziativa è interessante e lodevole: l’approfondimento della Storia contemporanea, documentato e perciò il più possibile obbiettivo, permette di comprendere gli avvenimenti attuali e le ragioni di questi; specialmente ora che la comprensione e la ricerca della verità storica è resa difficile dalla mole incredibile e dalla estrema rapidità delle notizie, che non agevolano un pensiero ponderato e un confronto rispettoso e onesto.

Un plauso perciò agli organizzatori, particolarmente a Daniela Cioccolo e Gianfranco Gasparutto, e al dott. Ciotola per l’impegno assunto.

Associazione CULTURALE & TERRITORIALE

“LA VIA DEL FARE” – Tradizione Ambiente e Territorio Presidente: dott.ssa Daniela Cioccolo Vice Presidente onorario: cons. Gianfranco Gasparutto Sede legale ed operativa: Via dei Colombi, 163/A (00169) Roma – Metro C, fermata Torre Maura Infoline (tel. e whatsapp): 339 5848 294 mail: viadelfare@gmail.com web site: www.laviadelfare.org

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.