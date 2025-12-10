La Caverna di Platone prenatalizia

Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 dicembre è un’occasione speciale per visitare un posto speciale. Più spazio all’arte artigianale di qualità in un Mercatino di Natale ospitato ogni anno dalla Caverna di Platone, spazio unico, dove l’innovazione multimediale si integra con le scienze del simbolo ed il teatro.

Chi non conoscesse questo luogo magico, al centro di Roma, uscito da un testo di filosofia o da un libro dello psicoanalista Carl Gustav Jung in via degli Scipioni 175/A, (metro Ottaviano) potrà avere l’occasione di esplorare e approfondire la comprensione della coscienza attraverso l’offerta periodica di esperti del settore su corsi formativi e nel contempo collegarsi a un’esperienza artistica che invita a riflettere, connettersi e riscoprire il potere trasformativo dell’arte. Elenco partecipanti e le loro opere in locandina.

Non puro consumismo natalizio, ma occasione di parlare con gli artisti che si esprimono finalmente ed abilmente con mani esperte e creatività contagiosa.

Visitando questo Centro di ricerca inoltre si avrà modo di visionare le opere in permanenza del famoso artista Lorenzo Ostuni, al contempo anche uno storico, affascinato dalle discipline esoteriche e misteriosofiche, che aprì nel 1970 a Roma La Caverna di Platone come studio-laboratorio per esplorare l’universo simbolico. «Iniziazione ai misteri: un viaggio nel profondo Inconscio» https://www.cavernadiplatone.it/

Sarà dato ai visitatori anche il calendario dei corsi proposti da La Caverna di Platone che hanno l’intento comune di accompagnare i partecipanti in un viaggio iniziatico di conoscenza ed evoluzione della persona, per esempio il BIODRAMMA .

Una tecnica d’indagine psicologica, o la rappresentazione della storia di una vita che consente al protagonista di vedere il suo mondo intrapsichico espresso in uno spazio simbolico teatrale trasformativo, ma anche semplici corsi di teatro, letture ragionate, concerti e presentazioni di libri. info@cavernadiplatone.it

