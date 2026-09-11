Categorie: Politica Urbanistica e Territorio
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La colata di cemento sui Parchi della Colombo spaventa il Municipio X: scatta la petizione popolare

Il programma urbanistico prevde oltre 13.600 metri quadrati di residenziale e 2.500 di commerciale nel quadrante sud della Capitale

C.F. - 11 Settembre 2026

Un’imponente colata di cemento pronta a calare su un quadrante stradale già quotidianamente paralizzato dal traffico pendolare.

Nel Municipio X si riaccende lo scontro sullo sviluppo urbanistico dell’area “Parchi della Colombo”, un piano che prevede l’edificazione di oltre 13.600 metri quadrati di Superficie Utile Lorda a destinazione abitativa, affiancati da più di 2.500 metri quadrati riservati alle attività commerciali.

A guidare l’offensiva politica e la mobilitazione di quartiere è la consigliera municipale di Fratelli d’Italia Sara Adriani, che insieme a un’interrogazione scritta presentata in Assemblea Capitolina ha formalizzato la richiesta di convocazione urgente della Commissione Trasparenza e lanciato una raccolta firme sul territorio.

L’incubo traffico e l’innesto sul “Black Point” della Colombo

Il punto critico sollevato dall’opposizione riguarda l’impatto insostenibile che centinaia di nuovi nuclei familiari e relative vetture avrebbero su una rete viaria rimasta ferma ai parametri di trent’anni fa.

L’imbuto viario: Il progetto immagina la realizzazione di un nuovo snodo semaforico lungo via Ermanno Wolf Ferrari e un punto d’accesso diretto dalla carreggiata complanare della Cristoforo Colombo.

L’allarme sicurezza: L’intersezione finita nel mirino è da tempo catalogata tra i “Black Points” della viabilità romana per la frequenza e la gravità dei sinistri stradali. “Inserire centinaia di auto in un quadrante saturo senza adeguare prima le strade significa condannare i cittadini a restare bloccati nelle ore di punta” denuncia Adriani.

Immagine di repertorio

Allarme idrogeologico sul Canale Palocco e fondi di urbanizzazione

Oltre alla paralisi della mobilità, i fari sono puntati sulla tenuta idraulica della zona. La rampa d’accesso prevista sulla Cristoforo Colombo andrebbe infatti a sovrapporsi a un’area classificata a pericolosità idraulica elevata (P3/Fascia A), sfiorando direttamente l’alveo del Canale Palocco.

A sollevare forti dubbi è la scelta tecnica di posticipare la definizione esecutiva delle opere di contenimento e della vasca di laminazione alle fasi successive del cantiere.

Da qui la richiesta del Municipio X di chiamare a rapporto in Commissione i vertici del Consorzio di Bonifica Litorale Nord e le direzioni urbanistiche del Comune, ribadendo il principio che nessun lavoro privato debba partire prima della messa in sicurezza preliminare delle infrastrutture e del territorio.

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