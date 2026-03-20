“La diversità è la nostra ricchezza” al Fidia-Museo Nena

Sabato 21 marzo 2026, ore 17.30 presso Fidia-Museo Nena – via Edoardo D’Onofrio 35 – Colli Aniene “La diversità è la nostra ricchezza”, presentazione del fumetto di Elena Romagnoli e testi di Angela Scalzo, Presidente di SOS razzismo, liberamente ispirato al libro “Il razzismo spiegato a mia figlia” di Yahar Ben Jelloun.

Ingresso libero e gratuito

Prenotazioni: luigimatteo@yahoo.it 3478012813 solo WhatsApp

loc Razzismo Elena Romagnoli

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