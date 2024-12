La festa per la conclusione del corso di Equitazione Assistita gratuita

La mattina del 29 dicembre 2024, con una bellissima festa popolare, si è conclusa l’esperienza del Polo Civico (composto da associazioni del territorio e dal Comitato di Quartiere) e il corso di Equitazione Assistita gratuita che ha coinvolto 22 bambine e bambini (e le loro famiglie) di Casale Caletto e La Rustica nella splendida cornice della Mistica.

“Con immensa emozione – ha dichiarato Gerarda Cammarano – abbiamo partecipato alla rappresentazione finale dei bambini e alla consegna dei diplomi del progetto ‘Equitazione Assistita’. È stato un momento ricco di significato, in cui l’impegno e la dedizione dei piccoli protagonisti hanno trovato la loro meritata celebrazione“.

“La relazione instaurata tra i bambini e i cavalli – ha spiegato Cammarano – è stata il cuore pulsante di questo progetto: molti di loro non smettevano di abbracciare e salutare il loro amico cavallo, dimostrando quanto sia profondo e speciale il legame che si può creare con questi straordinari animali“.

“Un bambino – conclude Gerarda – ha raccontato con orgoglio alla zia: ‘Hai visto? Sono riuscito a domare il cavallo finalmente!’ Queste parole racchiudono il senso più autentico del progetto: un grande messaggio di autoefficacia e fiducia nelle proprie capacità.

È proprio così: ‘Tutti, con i propri tempi e modi, instaurando un rapporto di fiducia in primis con sé stessi, possono raggiungere grandi traguardi.’ Ed è questo il senso più profondo: cavalcare con e verso sé stessi”.

La testimonianza della Asd Circolo Ippico Equestrians Academy

“Un sentito grazie va a tutti i partecipanti, che con impegno, determinazione e fiducia hanno reso ogni attività un’esperienza unica e significativa. Ogni passo compiuto insieme ai nostri cavalli è stato testimone del coraggio e della crescita di ciascuno di voi.

Grazie a Roberta Falconieri (Associazione ‘La Rinascita’) per la sua disponibilità, generosità e il costante supporto che sono stati fondamentali per il buon esito di questa iniziativa.

Un ringraziamento speciale a Gerarda Cammarano perché, tra le tante cose, con la sua presenza costante è stata per noi una grande risorsa. Grazie a Claudio Poverini per averci ascoltato quando nessuno sembrava disposto a farlo.

Il suo sostegno e la fiducia sono stati preziosi. Grazie al Movi Lazio, a Maurizio Marrale e a Roberto Cassetta.

Per ultimo ma non per importanza, un grazie ai nostri cavalli, che con la loro pazienza infinita e il loro amore incondizionato hanno reso possibile questo progetto.

Concludiamo questo progetto con il cuore pieno di gratitudine, consapevoli che ogni esperienza vissuta rimarrà un ricordo prezioso e che il cammino intrapreso insieme è solo l’inizio di tante altre avventure.

I ringraziamenti di Claudio Poverini

Grazie a tutte le Associazioni facenti parte del Polo Civico di Casale Caletto per tutto il prezioso percorso sociale di questi mesi. Grazie alla Associazione ‘La Rinascita’ e a Roberta Falconieri per l’organizzazione della magnifica esperienza fatta vivere, a cavallo, alle bambine e bambini del quartiere.

Grazie a Gerarda Cammarano importante e paziente ideatrice di eventi e importante collegamento tra tutte le parti di questa esperienza.

Un grandissimo Grazie alla Società Sportiva Asd Circolo Ippico Equestrians Academy di Manuel Carlini e Claudia C. Blasi che con entusiasmo e pazienza, si sono messi al servizio di questo progetto sociale ed hanno seguito con amore queste ragazze e ragazzi facendo vivere loro un sogno ed un rapporto bellissimo ed intenso con i cavalli del maneggio.

Grazie ovviamente al Movi Lazio ed al suo Presidente Maurizio Marrale per tutto quello che insieme abbiamo realizzato e continueremo insieme a realizzare. Grazie davvero a tutte e tutti.

