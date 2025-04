La materia non esiste. Poesie di Marco Colletti al Pentatonic

Domenica 4 maggio 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – a Roma Laurentina Incontro con Marco Colletti e il libro La materia non esiste. Poesie, La Vita Felice 2024

In conversazione con l’autore: Anna Maria Curci

Marco Colletti vive e lavora a Roma. Laureatosi in Lettere all’Università degli Studi di Roma La Sapienza con la tesi ‘L’immaginario affettivo nelle Familiares del Petrarca’, Relatore Prof. A. Asor Rosa, si occupa da sempre di poesia, critica letteraria con approccio ermeneutico-antropologico e arte contemporanea in qualità di curatore e artista digitale: le sue opere digitali sono poesie visive e le sue poesie visioni.

Le sue opere sono state esposte in prestigiosi musei e sedi espositive (tra cui il Museo Canonica, Villa Adriana, Palazzo Manni, Complesso di S. Andrea al Quirinale, Palazzo Ferrajoli, Palazzo Falletti) e presenti in collezioni private. È art director e illustratore per aziende e case editrici internazionali nel settore dell’illustrazione per l’infanzia. Organizza eventi e convegni letterari ed è redattore della rivista letteraria Formafluens International Literary Magazine.

Suoi contributi critici sono presenti anche nelle riviste Laboratori Poesia, Il Mangiaparole, Suite italiana e altre. Nel 2024 è uscita la sua raccolta di poesie La Materia non esiste, ed. La Vita Felice e nel 2025 la raccolta La stella che brilla nel mare per la Collana Le Gemme-Quaderni di poesia, ed. Progetto Cultura.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

