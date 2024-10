Come annunciato il 23 settembre scorso su queste pagine “Una Comunità in cammino” a Tor Tre Teste (abitarearoma.it), domenica 13 ottobre 2024 ha inizio la Missione della Parrocchia “S. Tommaso d’Aquino” a Tor Tre Teste.

L’inizio è col botto: alle 10.00 Processione per le vie Roberto Lepetit e Davide Campari; a seguire la S. Messa che ha, questa volta, la novità di prevedere anche la traduzione dell’intera cerimonia con il linguaggio dei segni LIS; infine giochi per grandi e piccoli in Oratorio e pranzo all’aperto (tempo permettendo): l’amatriciana e il contorno offerti dall’associazione Sinergicamente sono preparati da uno chef professionista; il secondo e il dolce lo condividiamo tra i partecipanti.

Da lunedì mattina i missionari dell’Ordine domenicano busseranno agli appartamenti di via dei Berio, via Aldo Balma e largo Chieregatti, e parleranno in quelle pochissime classi della scuola “Olcese” che hanno voluto accoglierli.

In chiesa vi saranno mattina, pomeriggio e sera continui incontri con le diverse realtà della parrocchia e l’accoglienza dei penitenti e di coloro che sentono il bisogno di adorare e pregare.

Il gruppo “Giovani per Carlo Acutis” della parrocchia esporrà una mostra sulla storia dei Miracoli Eucaristici con dei pannelli realizzati proprio dal giovane beato morto il 12 ottobre 2006.

Sabato 19 sarà la giornata conclusiva. Dopo la Messa delle 8.30 daremo il fischio di inizio ai tornei di calcio, pallavolo, biliardino e ping pong.

Nel pomeriggio il primo appuntamento è alle 16.00: i missionari presenteranno la vita di S. Tommaso d’Aquino davanti al murale dell’Oratorio e dopo la Messa delle 19.00 ceneremo in allegria grazie ai musicisti della scuola MusicAdesso.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙