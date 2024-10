La Primula di Centocelle inaugura il nuovo anno di attività

Venerdì 11 ottobre La Primula di Centocelle ha inaugurato il nuovo anno di attività nel Casale di via Covelli al Parco Prampolini con il tradizionale vento evento musicale e gastronomico

Come è consuetudine ogni anno, l’Associazione “La Primula” ha ospitato associati e amici, per la cena di inizio attività. Il momento conviviale è stato occasione per promuovere questa realtà, facendo conoscere i diversi laboratori e le attività e raccogliere fondi.

Il presidente Massimo Gargiulo, introducendo la serata, ha invitato i presenti a farsi portavoce della Primula anche nei confronti di altre persone che potrebbero inserirsi in questa realtà, divenendo soci.

Attualmente “La Primula” svolge settimanalmente laboratori di Teatro, di manualità, di canto, di movimento e conoscenza del corpo secondo la pratica shiatsu e, tempo permettendo, di orto e giardinaggio.

Effettua altresì visite guidate ai musei, assiste ad eventi artistici, partecipa a manifestazioni che coinvolgono altre associazioni. Tutta l’attività viene sostenuta da volontari di diverse età, che curano anche la sede, dotata di un servizio di segreteria con l’unica dipendente dell’associazione.

Il socio, poeta e performer Leone Antenone ha condotto la serata, nella quale circa un centinaio di presenti ha apprezzato l’ambiente allestito con buon gusto dal gruppo organizzatore nel giardino del casale; ha potuto gustare il menu ricco e vario, con i piatti preparati da alcuni associati e con l’ottima grigliata curata da Emiliano e Tonino Orlandi e Arturo Tronti, come è consuetudine da diverso tempo.

Gli intermezzi musicali, che hanno svariato da canzoni di successo a brani impegnati e canti dialettali, soprattutto della tradizione romana, erano offerti dal complesso amico “Bodini family street song” di Stefano, Michele e Giulio Bodini; si sono alternati a poesie romanesche interpretate da Leone Antenone.

Dolci fatti in casa e il brindisi finale hanno congedato i convenuti, lieti per la bella serata trascorsa in allegria e grande cordialità; il presidente Gargiulo ha ricordato e caldeggiato la possibilità di sostenere l’Associazione, sia divenendo soci, sia con il 5 per mille e con donazioni o contributi volontari.

L’Associazione “La Primula” è in via Covelli 12 – 14, tel. 329.64.133.18

Contributi con il 5 per mille: inserendo della dichiarazione dei redditi il codice 97057290583

Donazioni: utilizzando l’IBAN IT72O0538703273000065269937

