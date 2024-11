La terza lezione del corso di Sociologia del prof. Antonio Saccà

Martedì 19 novembre 2024, alle ore 17.30, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, terza lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura dell’instancabile diffusore di cultura, il prof. Antonio Saccà.

Nella prima parte si parlerà dell’attuale situazione, soprattutto in campo economico e militare.

Nella seconda parte di uno dei più importanti poemi della civiltà induista “Baghavad Gita” con lo straordinario dialogo tra Krishna e Arjuna.

Per finire, dialogo straordinario sulla vita.

Si ringraziano: il prof. Antonio Saccà, per le sue interessantissime lezioni; il Presidente dell’A.P.S., Nicola Migliore e tutto il suo staff, per mettere a disposizione i locali dell’Associazione, per condividere la cultura con i cittadini interessati.

Nell’immagine, la rivelazione della Bhagavad Gita – Krishna racconta la Gita ad Arjuna.

