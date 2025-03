Martedì 11 marzo 2025, 14ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Ancora un incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, sita nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, il 11 marzo 2025, alle ore 17.15, ci sarà la quattordicesima lezione che si svolgerà in due parti.

Prima parte

Possibilità ed ostacoli per la pace e la convivenza in Europa e nel mondo, alla luce degli ultimi eventi, specialmente dopo l’elezione negli Stati Uniti di Trump (sia per la guerra in Ucraina, sia per il Medio Oriente), anche alla luce della sua nuova visione dei rapporti con la Russia di Putin.

Seconda parte

I grandi ordini religiosi dei Gesuiti (fondatore Ignazio di Loyola) e dei Salesiani (fondatore San Giovanni Bosco).

Fine primario dei Gesuiti è la maggior gloria di Dio. Da qui nasce il motto “ad Maiorem Dei Gloriam”, mirando alla perfezione dell’anima propria e altrui e al ministero sacerdotale.

Per i Salesiani, il fine è quello di portare il maggior numero di anime in Paradiso. Lo coltivò sempre nel cuore san Giovanni Bosco che pose al di sopra di tutto la salvezza eterna di chi incontrava per strada o bussava alla sua porta.

Nelle immagini, tratte da internet: S. Ignazio di L. e S. Giovanni Bosco

