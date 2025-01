Lazio 1 – Fiorentina 2

Bastano 18 minuti alla Fiorentina per fare 2 goal, a segno Adli e Beltran, innervosire la partita e portare a casa i 3 punti messi in palio all’Olimpico nella 22ª giornata di Serie A.

La Lazio regala il primo tempo e nel secondo ha un predominio sterile del campo, iniziando a tirare in porta negli ultimi 10 minuti. Troppo poco e, se poi ci si mette anche un pò di sfortuna, troppo tardi. Il goal nel finale di Marusic aumenta la delusione per il clamoroso palo allo scadere di Pedro.

L’arbitro ha perso il controllo della partita e per la verità non è la prima volta che accade a Rapuano, inspiegabile come possa ancora arbitrare a certi livelli, ma non è la causa della sconfitta laziale.

La viola ha avuto un problema a centrocampo e con Foulorusho ha messo una bella toppa, migliore in campo stasera.

Perdere 6 punti, apparentemente per sfortuna, con una squadra tecnicamente inferiore evidenzia che Palladino è stato più bravo di Baroni che questa sera ha moltissime responsabilità, sta imparando anche lui a stare così in alto in classifica e qualche sbavatura può accadere.

Mai come in questo momento vale il detto “Non si perde mai, o si vince o s’impara”.

Tornare con piedi per terra, partita per partita, ora testa alla Coppa e poi il Cagliari, per ritrovarsi e tornare a volare, sperando che la società inverta la tendenza della gestione, ma dopo vent’anni, le speranze sono davvero poche, però questo gruppo merita un aiuto per quello che ha fatto vedere finora, forte con i deboli e debole con i forti.

Una ultima nota: va bene il marketing per risultati a corto termine, ma vedere la Lazio in bianco e la Fiorentina in rosso è la spiegazione per il mancato appeal verso i giovani tifosi, così vendi 100 magliette in più oggi, ma ne perdi un milione nel futuro.

Le pagelle di Lazio Fiorentina 1-2

Provedel 5, Marusic 4,5, Gila 5,5, Romagnoli 5, Pellegrini 4,5, Dele-Bashiru 5, Guendouzi 5,5, Isaksen 5, Dia 5, Zaccagni 6, Castellanos 5, Pedro 6, Rovella 6, Hysay 6,5, Noslin s.v.

La classifica di Seria A (prime 10 posizioni)

Posizione Squadra Punti Partite Giocate Gol Fatti Gol Subiti 1 Napoli 53 22 37 16 2 Inter 50 21 55 18 3 Atalanta 46 22 48 25 4 Lazio 39 22 38 30 5 Juventus 37 22 35 19 6 Fiorentina 36 21 35 22 7 Milan 34 21 32 23 8 Bologna 34 21 33 27 9 Roma 30 22 33 28 10 Torino 26 22 23 26

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.