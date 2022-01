Lazio-Atalanta 0-0: ha vinto la noia

Fra Lazio ed Atalanta all’Olimpico ha vinto la noia. Complice le assenze da una parte e dall’altra le due squadre, di solito abituate a dare spettacolo, questa volta non hanno quasi mai tirato in porta.

Se per i bergamaschi c’era l’alibi di un attacco privo di elementi importanti, nella Lazio la sola assenza di Pedro non è stata sufficiente per giustificare i pochi tiri in porta.

L’unica occasione di tutto il match, da una parte e dall’altra, è capitata sui piedi di Zaccagni che con una girata al centro dell’area di rigore ha colpito il palo alla destra di Musso.

Solo un tiro in porta

La conclusione dell’ex Verona nel secondo tempo, tra l’altro non al meglio per una botta alla caviglia rimediata in Coppa Italia, è stata l’unica verso la porta di tutta la gara.

Per spiegare questo match apatico bisogna dire che a disposizione di Gasperini c’era 13 giocatori, più i portieri di riserva e tanti ragazzi della Primavera mentre la squadra di Sarri era reduce dalla le fatiche della Coppa Italia, con la sfida con l’Udinese che è terminata ai supplementari.

Anche le assenze hanno condizionato le scelte di Sarri, che ha dovuto fare a meno soprattutto di Pedro e Cataldi, più di Acerbi in difesa.

Troppo poco

In ogni caso la Lazio ha fatto veramente poco e non ha approfittato delle difficoltà dei bergamaschi.

Lo 0-0 è stato perciò molto deludente, dove è arrivato un punto che non smuove la classifica. L’unica nota lieta della serata è arrivata dalla difesa che per la terza partita consecutiva non ha subito goal.

Le pagelle di Lazio-Atalanta 0-0

LAZIO

Strakosha 6 – Non ha dovuto compiere parate degne di nota.

Hysaj 6 – Ha spinto molto ma le sue incursioni non hanno prodotto pericoli.

69′ Lazzari 6 – Ha provato a replicare l’ingresso di Salerno ma questa volta ha incontrato degli avversari decisamente più forti.

Luiz Felipe 6 – Non ha faticato molto a contenere gli attacchi spuntati dei bergamaschi.

Patric 6 – Non è andato quasi mai in difficoltà.

Marusic 6 – Gara sufficiente condita da qualche buon cross.

Milinkovic 5.5 – Il serbo è stato poco concreto e troppo giocoliere.

Leiva 6 – Ha sbagliato poco ed ha tenuto bene il campo.

Luis Alberto 5 – SI è fatto vedere per qualche giochetto ma sistemicamente è andato a sbattere contro il muro atalantino.

79′ Basic sv.

Felipe Anderson 5 – Il brasiliano è stato irritante. Tolti i primi mesi della sua seconda vita a Roma è tornato ad essere quel giocatore troppo emotivo che non ne combina una giusta.

Immobile 6 – Gasperini gli ha preparato una gabbai che in pratica l’ha annullato.

Zaccagni 6.5 – Non era al meglio ma nonostante tutto è stato il miglior in campo nelle file laziali. Il suo tiro non è andato dentro per pochi mm.

All. Maurizio Sarri 6 – La coperta è corta, la Lazio è migliorata in difesa perché ha smesso di attaccare. Senza rinforzi adeguati difficilmente potrà arrivare una svolta in questa anonima stagione.

ATALANTA

Musso 6; Djimsiti 6,5, Demiral 7, Palomino 6.5; Zappacosta 6, Scalvini 6 (60′ Maehle 6), Freuler 6, Pezzella 6; Pessina 5,5 (84′ Sidibe sv), Miranchuk 6 (70′ Toloi 6); Piccoli 6 (84′ De Nipoti sv). All. Gian Piero Gasperini 6.5.

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno) 6.5.

Il tabellino di Lazio-Atalanta 0-0

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (69′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (79′ Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp. Reina, Adamonis, Vavro, Floriani Mussolini, Andrè Anderson, Bertini, Jony, Moro, Romero, Muriqi. All. Maurizio Sarri.

ATALANTA (4-4-1-1): Musso; Scalvini (61′ Maehle), Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Pessina (84′ Sidibe), Freuler, Pezzella; Miranchuk (71′ Toloi); Piccoli (84′ De Nipoti). A disp. Sportiello, Rossi, Oliveri, Panada, Giovane. All. Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno). Assistenti: Tegoni – Trinchieri. IV ufficiale: Baroni. V.A.R.: Massa A.V.A.R.: De Meo.

NOTE: Ammoniti: 33′ Pezzella (A), 39′ Zappacosta (A), 84′ Toloi (A). Recupero: 0′ pt, 3′ st.