Lazio-Empoli 3-3: inizio shock

La Lazio ha iniziato il suo 2022 con un pirotecnico 3-3, conquistato in rimonta contro l’Empoli. All’Olimpico il match è iniziato con i toscani che nei primi dieci minuti hanno messo sotto i capitolini con due goal fulminei.

Dopo lo shock inziale la squadra a iniziato la difficile rimonta, con un po’ troppa frenesia. Nella ripresa ci sono state anche polemiche arbitrali per un goal annullato a Patric e recriminazioni per il rigore fallito da Immobile.

Primo tempo

La Lazio ha iniziato la gara nel peggiore dei modi, regalando subito un calcio di rigore agli ospiti, che Bajrami realizza. Poco dopo Zurkovski ha messo dentro anche la palla dell’incredibile 2-0 toscano. Peggiore inizio di gara non poteva esserci, che Immobile ha provato a mitigare con la girata di testa che ha riaperto il match.

Sul parziale dell’1-2 la Lazio ha avuto in mano la gara ma non ha trovato la giocata giusta per riequilibrare l’incontro. Alla mezzora ci è andato vicino Felipe Anderson che ha sprecato sulla traversa un interessante contropiede.

Secondo tempo

Nella ripresa la Lazio ci ha messo un po’ per superare il muro toscano ma alla fine ci è riuscita con Milinkovic, che ha messo dentro la palla del 2-2. La gioia del goal è durata poco perché l’Empoli in contropiede si è riportato di nuovo avanti con la rete di Di Francesco.

A questo punto la gara si è accesa ancor di più soprattutto dopo il contestato 3-3 di Patric, annullato per tocco di mano dall’incerto arbitro Guia, dopo almeno 5 minuti di attesa al VAR.

L’episodio ha surriscaldato ancora di più gli animi, con Immobile che ha avuto l’occasione per pareggiare l’incontro dal dischetto del rigore. Il bomber però si è fatto parare dall’ottimo Vicario il tiro dagli 11 metri.

E quando tutto sembrava condannare la Lazio alla prima sconfitta del 2022 in pieno recupero è arrivato il goal di Milinkovic, che ha chiuso ha fissato il risultato finale sul 3-3.

Le pagelle di Lazio-Empoli 3-3

LAZIO

Strakosha 4 – La Lazio ha un serio problema in porta. Il portierino albanese non ha carattere perché appena è tornato ad essere titolare si è rilassato di nuovo contribuendo con i suoi errori all’inizio shock del match.

Hysaj 5 – Con la complicità di Strakosha ha consentito all’Empoli di iniziare la gara nel migliore dei modi.

89′ Lazzari sv.

Luiz Felipe 5 – La Lazio in difesa è stata pessima.

Acerbi 5 – Non ha l’umiltà di chiedere scusa ai tifosi, vis a vis. Troppo facile farlo dietro ad un profilo social. Per quanto riguarda la gara ha dovuto lasciare il campo quasi subito per un infortunio muscolare.

24′ Patric 5 – Gioca meglio se c’è da attaccare perché dietro non sa marcare.

Marusic 6 – Non ha fatto mancare la sua spinta sulla sinistra.

Milinkovic 7 – Ha trascinato la Lazio anche con qualche velleità di troppo.

Cataldi 5 – Non ha giocato come avrebbe voluto.

59′ Leiva 6 – Ha provato a verticalizzare maggiormente il gioco della Lazio.

Luis Alberto 5 – Si è dato da fare ma le sue giocate sono state prevedibili e poco funzionali alla causa.

Pedro 6 – Non ha giocato bene ma ci ha messo lo stesso l’impegno richiesto dal mister.

59′ Zaccagni 6.5 – È entrato con il piglio giusto e dai suoi piedi è partito il cross per il definitivo 3-3 di Milinkovic.

Immobile 6 – Ha iniziato l’anno con un goal ma anche con un pesante errore dal dischetto del rigore.

Felipe Anderson 5.5 – È stato poco concreto, nel primo tempo con la complicità di Luis Alberto ha fallito un comodo contropiede.

All. Maurizio Sarri 6 – La Lazio ha iniziato l’anno palesando i soliti problemi difensivi. Servono nuovi difensori perché quelli attualmente in rosa non offrono garanzie da qui alla fine della stagione.

EMPOLI

Vicario 7,5; Stojanovic 7, Ismajli 6, Luperto 5,5, Parisi 6 (32′ Marchizza 5,5); Zurkowski 6,5 (46′ Bandinelli 6), Ricci 5,5 (73′ Viti 5,5), Henderson 6; Bajrami 6,5 (63′ Stulac 6), Di Francesco 7; La Mantia 5 (73′ Pinamonti 5,5). All. Aurelio Andreazzoli 6.5

Il tabellino di Lazio-Empoli 3-3

Marcatori: 6′ rig. Bajrami (E), 8′ Zurkowski (E), 14′ Immobile (L), 66′, 90’+3′ Milinkovic (L), 75′ Di Francesco (E)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (89′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi (24′ Patric), Marusic; Milinkovic, Cataldi (59′ Leiva), Luis Alberto; Pedro (59′ Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson. A disp. Reina, Adamonis, Radu, Vavro, Andrè Anderson, Basic, Moro, Muriqi. All. Maurizio Sarri.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (32′ Marchizza); Zurkowski (46′ Bandinelli), Ricci (73′ Viti), Henderson; Bajrami (62′ Stulac), Di Francesco; La Mantia (73′ Pinamonti). A disp. Ujkani, Furlan, Fiamozzi, Pezzola, Asllani, Mancuso. All. Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Antonio Giua (sez. Olbia). Assistenti: Pietro Dei Giudici- Davide Moro. IV uomo: Gianpiero Miele. V.A.R.: Luca Banti. A.V.A.R.: Damiano Di Iorio.

NOTE: Ammoniti:10′ Parisi (E), 18′ Luiz Felipe (L), 34′ Marchizza (E), 52′ Pedro (L), 62′ Marusic (L), 71′ Luis Alberto (L), 86′ Luperto (E), 90’+5′ Bandinelli (E). All’86’ Immobile ha fallito un calcio di rigore. Recupero: 3′ pt, 7′ st.