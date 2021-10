Lazio-Marsiglia 0-0: un pari emozionante

La Lazio contro il Marsiglia non è andata oltre lo 0-0, in un match giocato ad alta intensità, soprattutto nel secondo tempo. La gara è stata bella e piacevole, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto e solo grazie alle parate dei due portieri è terminata a reti inviolate.

Per la verità Immobile un goal l’aveva anche trovato ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco millimetrico. Il bomber ha colpito pure una traversa, da posizione impossibile.

Ex giallorossi protagonisti

Dall’altra parte l’ex giallorosso Under ha messo paura a Strakosha, che con almeno due parate si è riscattato dall’erroraccio di Istanbul.

A dire di no alle conclusioni laziali invece si ha pensato un altro ex romanista, ovvero Pau Lopez che nel primo tempo ha salvato per due volte il risultato su Luiz Felipe, con il difensore che andato vicino al vantaggio con un colpo di testa e poi deviando verso la porta il calcio d’angolo conquistato.

Assedio

Nella ripresa Luiz Felipe è stato decisivo anche con un intervento importantissimo in scivolata proprio su Under. Gli ultimi minuti sono stati emozionati con la Lazio trascinata dai suoi tifosi che ha preso d’assalto la porta francese.

La pressione però non ha prodotto vere palle goal ma ha esaltato i supporter, sempre più innamorati del comandante Sarri.

Le pagelle di Lazio-Marsiglia 0-0

LAZIO

Strakosha 6.5 – Con la prestazione dell’Olimpico si è gettato alle spalle il brutto errore contro il Galatasaray.

Lazzari 6.5 – Ha mostrato qualche sbavatura a livello difensivo ma quando c’è stato da attaccare ha mostrato una forma ed una corsa super, nonostante fossimo a fine gara

Luiz Felipe 7 – Si è fatto vedere in zona goal ma soprattutto con i suoi interventi super in difesa.

Acerbi 6 – Ha faticato un po’ ma alla fine è riuscito a tenere a bada Milik.

Marusic 6 – Qualche errore soprattutto nel tenere la linea di fuorigioco.

Milinkovic 6 – Ha giocato una partita sufficiente, ma da uno come lui ci si aspetta sempre la giocata del campione.

56′ Akpa Akpro 6 – Non è entrato in campo benissimo ma alla fine ha partecipato anche lui all’assedio laziale.

Cataldi 6.5 – Ha giocato una buona gara, dimostrando testa e gamba da registra.

76′ Leiva 6 sv.

Basic 6 – Si è fatto vedere con qualche buon inserimento in zona goal ma deve ancora crescere.

56′ Luis Alberto 6.5 – Con il suo ingresso la Lazio ha verticalizzato molto la sua manovra d’attacco. Ha fornito anche l’assist per il goal di Immobile, poi annullato per fuorigioco.

F. Anderson 6 – Il brasiliano ha accusato un po’ la fatica nelle gambe ma quando si è accesso ha dato l’impressione di poter far male.

56′ Pedro 6 – Ha avuto una buona chance sul destro ma che ha fallito.

Immobile 7 – Il suo l’ha fatto come sempre, trovando anche la via della rete e colpendo una traversa da posizione impossibile.

Zaccagni 6 – Si è dato molto da fare ma è apparso ancora molto impreciso. Ma la voglia c’è e fa sperare per il futuro.

76′ Moro 6 – Il giovane spagnolo è entrato subito in partita, partecipando all’assedio finale.

All. Maurizio Sarri 6.5 – Alla sua Lazio è mancato solo il goal, nonostante l’assedio finale a cui ha partecipato tutta la squadra, portiere escluso.

MARSIGLIA

Pau Lopez 6.5; Rongier 6 (85′ Balerdi sv), Saliba 6, Caleta Car 6, Peres 6; Guendouzi 6 (73′ Gueye sv), Kamara 6, Payet 6.5; Under 6.5, Milik 5.5 (73′ Gerson 6), Lirola 5.5 (61′ Dieng 6). All.: Jorge Sampaoli 6.

Arbitro: Deniz Aytekin (GER) 6.

Il tabellino di Lazio-Marsiglia 0-0

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic (56′ Akpa Akpro), Cataldi (76′ Leiva), Basic (56′ Luis Alberto); F. Anderson (56′ Pedro), Immobile, Zaccagni (76′ Moro). A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Hysaj, Escalante, Muriqi. All.: Maurizio Sarri.

OM (4-3-3): Pau Lopez; Rongier (85′ Balerdi), Saliba, Caleta Car, Peres; Guendouzi (73′ Gueye), Kamara, Payet; Under, Milik (73′ Gerson), Lirola (61′ Dieng). A disp.: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Harit, Luis Henrique, De La Fuente, Amavi, Sciortino. All.: Jorge Sampaoli.

Arbitro: Deniz Aytekin (GER) Assistenti: Christian Dietz (GER) – Dominik Schaal (GER) IV uomo: Martin Petersen (GER) V.A.R.: Marco Fritz (GER) A.V.A.R.: Fedayi San (SUI).

NOTE: Ammoniti: 52′ Payet (O), 73′ Kamara (O), 81′ Rongier (O). Recupero: 0′ pt, 4′ st.