Lazio-Milan 0-0: è mancato solo il goal

La sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia fra Lazio e Milan all’Olimpico è terminata 0-0, con i biancocelesti che hanno dominato la gara ma senza mai trovare il guizzo giusto li davanti. Soprattutto Ciro Immobile ha avuto le polveri bagnate, mancando almeno due clamorosi goal e per fortuna nell’ultima occasione si è ritrovato in off side perché l’errore a tu per tu con Donnarumma, con la palla che è finita sul palo, è stato clamoroso.

Ora la qualificazione alla finalissima di Roma si giocherà a Milano il 24 aprile, nello stadio di san Siro dove la Lazio in quest’edizione ha già superato l’Inter ai calci di rigore.

È mancato solo il goal

Rispetto alla doppia sfida con il Siviglia mister Inzaghi nella semifinale d’andata contro il Milan ha recuperato qualche giocatore. In difesa Bastos è stato schierato insieme ad Acerbi e Patric. L’attacco della Lazio invece è stato formato dal duo Correa-Immobile, con Luis Alberto ancora non al top che è partito dalla panchina. La Lazio fin dai primi minuti ha cercato di imporre il suo gioco alla gara.

L’occasione più ghiotta da goal è arrivata al 27’ con Immobile che da ottima posizione, all’altezza del dischetto del rigore, ha graziato Donnarumma concludendo al lato.

Il dominio della Lazio nel primo tempo è stato totale ma non si è concretizzato. Gli avanti laziali li davanti hanno sbagliato molto, mancando sempre la stoccata decisiva.

Che errore di Ciro! Per fortuna era off side…

Anche nella ripresa il tema tattico è rimasto immutato, anche perché il Milan ed il suo bomber Piatek si sono scontrati contro il muro eretto da uno straordinario Acerbi.

Al 74’ Inzaghi ha cercato di dare manforte al suo attacco inserendo Luis Alberto per Parolo. Qualche minuto più tardi Immobile è scattato in campo aperto ed a tu per tu con Donnarumma ha colpito il palo.

L’errore dell’attaccante è stato clamoroso e per fortuna successivamente l’arbitro ha ravvisato la sua posizione di fuorigioco, perché altrimenti ci sarebbe stato ma mangiarsi le mani.

Dopo l’errore Immobile, non al meglio e con un pensiero al derby di sabato, è stato richiamato in panchina per far posto a Caicedo.

Negli ultimi minuti il Milan ha retto all’assalto biancoceleste, portandosi a casa un prezioso 0-0.

Le pagelle di Lazio-Milan 0-0

Strakosha 6 – Grazie al muro eretto da Acerbi si è limitato all’ordinaria amministrazione

Patric 6.5 – Il biondo spagnolo dopo le polemiche di Siviglia ha giocato una buona gara, mostrando una grande concentrazione.

Acerbi 7 – Il centrale laziale è stato un vero e proprio muro, annullando di fatto il capocannoniere del campionato Piatek.

Bastos 6.5 – Al rientro dall’infortunio ha svolto diligentemente il suo compito difensivo.

Romulo 6.5 – Anche in questa gara ha confermato la sua utilità alla causa biancoceleste. Ha spinto molto ma gli è mancato il cross giusto.

90′ Marusic sv.

Milinkovic 6.5 – Il serbo è stato fra gli uomini più pericolosi della Lazio. Gli è mancato il goal, ora sotto con il derby!

Leiva 7 – In questa gara ha ritrovato la forma perduta e quando al top si conferma come il miglior regista del campionato italiano.

Parolo 6 – Ha fatto il massimo anche se la sua gara è stata condizionata da un cartellino giallo, che ha rimediato nel primo tempo.

73′ Luis Alberto 6 – Non è riuscito ad incidere anche perché dopo il suo ingresso la Lazio ha accusato la stanchezza della gara.

Lulic 6 – Ha dato tutto quello che aveva.

Correa 5 – I suoi dribbling sono stati ubriacanti ma sempre fini a se stessi, soprattutto negli ultimi sedici metri, dove è andato sistematicamente a sbattere contro i difensori avversari.

Immobile 5.5 – Il bomber non è al top della condizione e si vede. In questa gara ha fallito occasioni che in altre situazioni avrebbe messo dentro.

81′ Caicedo sv.

All. Simone Inzaghi 6.5 – La Lazio si è dimostrata più forte del Milan ma ha mancato il colpo del ko. Ora la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno, in programma a Milano il 24 aprile.

MILAN

Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Musacchio 6, Romagnoli 6.5, Laxalt 5.5; Kessié 6 (Calhanoglu 6), Bakayoko 6, Paquetà 6 (Biglia); Suso 5 (Castillejo 5.5), Piatek 5, Borini 5.5. All. Gennaro Gattuso 6.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio) 6.5

Il tabellino di Lazio-Milan 0-0

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo (90′ Marusic), Milinkovic, Leiva, Parolo (73′ Luis Alberto), Lulic; Correa, Immobile (81′ Caicedo). A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Durmisi, Badelj, Cataldi, Jordao, Pedro Neto. All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié (29′ Calhanoglu), Bakayoko, Paquetà (85′ Biglia); Suso (73′ Castillejo), Piatek, Borini. A disp. Reina, A. Donnarumma, Abate, Conti, Strinic, Rodriguez, Bertolacci, Montolivo, Cutrone. All. Gennaro Ivan Gattuso.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio). Ass. Manganelli – Ranghetti. IV uomo: Pairetto. VAR: Calvarese. AVAR: Vuoto.

NOTE. Ammoniti: 34′ Parolo (L), 44′ Romagnoli (M), 78′ Patric (L), 78′ Calabria (M), 81′ Donnarumma (M). Recupero: 2′ pt; 3′ st.