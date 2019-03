Lazio-Parma 4-1: show biancoceleste

La Lazio, trascinata da un super Luis Alberto, all’Olimpico ne ha rifilate 4 al Parma, nel match valido per la 28^ giornata della Serie A Tim. Lo spagnolo, autore di una doppietta (26′ rig., 38′), è stato in assoluto il migliore in campo.

Nel tabellino della gara dell’Olimpico anche Marusic (22’) e Lulic (44’), insieme all’ex biancoceleste Sprocati (77’) per la rete della bandiera degli ospiti.

Luis Alberto show!

La Lazio, priva di Ciro Immobile appiedato dal giudice sportivo, si è affidata in avanti a Caicedo con Correa e Luis Alberto in appoggio.

Nei primi minuti di gioco i padroni di casa hanno preso le misure agli ospiti per colpirli per la prima volta al 22’. L’autore del vantaggio è stato Marusic con un tiro ad incrociare, imbeccato in profondità da Milinkovic-Savic. Poco dopo Iacoponi, nella propria area, ha intercettato con una mano un cross di Lulic. Inevitabile il calcio di rigore che Luis Alberto ha trasformato.

Al 38’ la parola fine sulla gara dell’Olimpico con Luis Alberto che ha messo dentro il 3-0 e la sua personale doppietta.

Il primo tempo perfetto della Lazio si è chiuso con il poker firmato da Lulic. Il capitano ha fatto goal dopo un corner, con un tiro al volo e su assist del solito Luis Alberto.

Sprocati per il goal della bandiera

La ripresa è iniziata con la Lazio avanti di 4 goal ed inevitabilmente si è giocato su ritmi più bassi. Il Parma ha trovato a fare qualcosa di più ma senza mai creare veri pericoli dalle parti di Strakosha.

Al 77’ l’attenzione della Lazio è stata ai minimi termini tant’è che Patric ha commesso un erroraccio, che ha permesso all’ex Sprocati di siglare il goal della bandiera per il Parma.

Le pagelle di Lazio-Parma 4-1

LAZIO

Strakosha 6 – Partita senza troppi pericoli ed inoperosa. Ha subito un goal anche a causa dell’acutizzarsi del dolore alla spalla.

Patric 6 – Ha partecipato allo spettacolo laziale del primo tempo. Nel finale, libero da pressioni, ha commesso un erroraccio. Sul 4-0 ci può stare…

Acerbi 6.5 – Il forte centrale laziale è stato in controllo per tutta la gara.

Radu 6.5 – Sempre concentrato ed ha messo in campo la solita tigna che lo contraddistingue.

Marusic 7.5 – In questa fase del campionato sta vivendo un buono stato di forma e le prestazioni in campo nel risentono. Suo il goal che ha dato il via alla goleada.

Milinkovic 6.5 – Nel primo tempo è stato perfetto, la sua prova avrebbe meritato il goal. Nella rispera ha tirato i remi in barca.

Leiva 7 – Ha giocato un ora dirigendo alle perfezioni il centrocampo laziale.

60′ Cataldi 6.5 – Dopo il goal al derby gioca con un altro spirito.

Luis Alberto 8 – Ha inventato calcio. Contro il Parma era in giornata di grazia: ha firmato una doppietta ed ha servito l’assist per il goal di Lulic.

Lulic 7 – Ha siglato un goal da applausi. La rete è stato il giusto premio per la sua ennesima partita di sostanza sulla fascia sinistra.

76′ Durmisi sv.

Correa 6.5 – Ottimo, ha saltato l’uomo con estrema facilità. Il suo difetto più grande è quello di non concretizzare le giocate.

Caicedo 6.5 – Aveva voglia di figurare nel tabellino dei marcatori. Non ci è riuscito ma è stato di grande aiuto a tutta la squadra.

65′ Neto 6 – Il giovane portoghese è entrato in campo con tanata volgia di afre bene.

All. Simone Inzaghi 7.5 – Rispetto a Firenze la Lazio ha concretizzato tutte le palle goal. Questa è la squadra che i tifosi chiedono al mister.

PARMA

Sepe 5; Iacoponi 5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 5, Di Marco 5.5; Kucka 5.5, Rigoni 5.5, Biabiany 4.5 (Sprocati 7); Gervinho 5.5, Inglese 5 (Ceravolo 6), Siligardi 5 (Gazzola 6). All. Roberto D’Aversa 5.

Arbitro: Luca Banti (sez. Livorno) 6.5

Il tabellino di Lazio-Parma 4-1

Marcatori: 22′ Marusic (L), 26′ rig., 38′ Luis Alberto (L), 44′ Lulic (L), 77′ Sprocati (P)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva (60′ Cataldi), Luis Alberto, Lulic (76′ Durmisi); Correa, Caicedo (65′ Neto). A disp. Proto, Bastos, Luiz Felipe, Romulo, Wallace, Badelj, Jordao, Parolo, Capanni. All. Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Di Marco; Biabiany (70′ Sprocati), Rigoni, Kucka; Siligardi (57′ Gazzola), Inglese (64′ Ceravolo), Gervinho. A disp. Frattali, Brazao, Bastoni, Gobbi, Dezi, Diakhate, Machin, Schiappacasse, Davordzie. All. Roberto D’Aversa.

Arbitro: Luca Banti (sez. Livorno). Assistenti: Fiorito – Vecchi. IV uomo: Serra. V.A.R.: Pairetto. A.V.A.R.: Valeriani.

NOTE. Recupero: 4′ pt; 3′ st. Ammoniti: 51′ Inglese (P), 63′ Bruno Alves (P)