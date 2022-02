Lazio-Porto 2-2: rimonta fallita e addio all’Europa

La Lazio ha terminato la sua avventura in Europa League. All’Olimpico è passato il Porto grazie ai due goal seganti e soprattutto alla vittoria dell’andata.

Per la Lazio una delusione incredibile soprattutto alla luce dell’ottimo inizio ed il vantaggio trovato dal rientrante Immobile ma poi Milinkovic con un’ingenuità ha causato il calcio di rigore che Tamori ha trasformato.

Nella ripresa Strakosha ha salvato il risultato in almeno tre occasioni ma poi è capitolato sulla conclusione di Uribe.

Fino alla fine

Sul 2-1 per i portoghesi la qualificazione si è allontanata sempre di più ma la Lazio non ha mollato ed ha provato fino alla fine almeno a riacciuffare il pari. Luis Aberto ed Immobile hanno guidato la rimonta disperata dei biancocelesti, con la palla che non ne voleva sapere di entrare.

Lo spagnolo è andato vicinissimo al goal in parecchie occasioni colpendo anche una traversa e l’esterno della rete che ha dato l’illusione del goal.

Il bomber, che è stato un grande protagonista soprattutto nel primo tempo, nell’assalto finale è stato fermato dalle parate del portiere portoghese e dalla sfortuna.

Niente da fare

Nel finale Cataldi ha firmato il 2-2 che almeno ha reso meno amare la serata ed ha evitato alla Lazio di perdere una partita che l’ha condannata all’addio europeo.

Purtroppo la rete della Lazio è arrivata quando alla fine mancava poco più di un minuto, troppo poco per cercare una rete che avrebbe portato il match ai supplementari.

Le pagelle di Lazio-Porto 2-2

LAZIO

Strakosha 6.5 – Con i suoi guantoni ha tenuto aperto il discorso qualificazione. È stato autore di almeno ter parate importanti e decisive.

Marusic 6 – Ha cercato di fare il suo contributo.

Luiz Felipe 5.5 – Ha cercato di proteggere la sua porta ma al centro si sono aperti varchi troppo invitanti per i portoghesi.

Patric 5 – Ha commesso un solo e vero errore ma decisivo sul goal subito di Uribe.

Radu 6 – Non si è mai tirato indietro, nonostante il giallo che ha rimediato ad inizio gara.

54′ Hysaj 5 – In fase difensiva è stato un disastro anche in questa serata.

Milinkovic 6 – A centrocampo ha dominato il match ma sul suo match ha pesato l’entrata che ha causato il rigore, in una situazione di gioco in cui poteva far sfilare l’avversario.

Leiva 6 – Ha cercato di dare il suo contributo anche se non è stato sempre preciso.

54′ Cataldi 6.5 – È stato il giocatore che nell’assalto finale ci ha creduto di più.

Luis Alberto 5.5 – SI è dannato ma sotto porta ha sbagliato molto.

Felipe Anderson 6.5 – Soprattutto nel primo tempo ha giocato una buona gara.

Immobile 7 – Fin da subito ha dato quella profondità alla squadra che era mancata all’andata. Forse se c’è anche ad Oporto ora stavamo parlando di una Lazio al turno successivo di Europa League.

Pedro 6 – Ha giocato nonostante non fosse al meglio, segno che Sarri non si fida ancora di Cabral.

71′ Moro 5 – Anche lui è stato preferito all’ex Sporting ma il suo contributo non è stato all’altezza.

All. Maurizio Sarri 6 – La Lazio ha perso la qualificazione all’andata, quando senza un vero vice Immobile è uscita sconfitta dal campo del Porto. Al ritorno davanti ai suoi tifosi è stata anche sfortunata.

PORTO

Diogo Costa 7; Bruno Costa 6.5, Mbemba 6.5, Pepe 5.5, Zaidu 6; Otavio 6, Uribe 7, Vitinha 6.5 (78′ Grujic 6), Pepe 6.5 (69′ Joao Mario 6); Taremi 7 (79′ Evanilson sv), Toni Martinez 5 (56′ Galeno 6). All. Sergio Conceicao 7.

Arbitro: Deniz Aytekin (GER) 5.5.

Il tabellino di Lazio-Porto 2-2

Marcatori: 19′ Immobile (L), 31′ rig. Taremi (P), 68′ Uribe (P), 90’+4′ Cataldi (L)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (54′ Hysaj); Milinkovic, Leiva (54′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (71′ Moro). A disp.: Reina, Furlanetto, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, Andrè Anderson, Basic, Romero, J. Cabral. All.: Maurizio Sarri.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha (78′ Grujic), Pepe (69′ Joao Mario); Taremi (79′ Evanilson), Toni Martinez (56′ Galeno). A disp.: Marchesin, Fabio Cardoso, Marcano, Francisco Conceicao, Ruben Semedo, Eustaquio, Vieira, Borges. All.: Sergio Conceicao.

Arbitro: Deniz Aytekin (GER). Assistenti: Christian Dietz (GER)-Dominik Schaal (GER). IV ufficiale: Martin Petersen (GER). V.A.R.: Christian Dingert (GER). A.V.A.R.: Bastian Dankert (GER).

NOTE: Ammoniti: 4′ Radu (L), 45’+2′ Zaidu (P), 76′ Cataldi (L), 77′ Luis Alberto (L), 79′ Otavio (P). Recupero: 5′ pt, 6′ st.