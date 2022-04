Lazio-Torino 1-1: Ciro in extremis

Immobile ha salvato in extremis il sabato di Pasqua ai biancocelesti. Nel match contro il Torino la Lazio ha fatto molta fatica e trovando il goal del pareggio al 92’.

Gli uomini di Sarri hanno reagito negli ultimi minuti perché fino ad allora erano stati passivi, cercando di limitare un bel Torino che ha avuto le occasioni migliori nel primo tempo e trovando il meritato goal ad inizio ripresa.

La Lazio invece si è affidata ai suoi palleggiatori che ancora una volta si sono rivelati poco concreti quando le cose non vanno per il verso giusto.

Primo tempo

Il posticipo del sabato di Pasqua e soprattutto i prezzi popolari hanno riportato la gente allo stadio. Gli ingredienti per una bella serata laziale c’erano tutti ma ciò che è mancata è stata proprio la Lazio.

Il Toro ha subito guadagnato metri ed ha costruito le migliori palle goal, colpendo anche il palo su azione d’angolo con Bremer. Anche Vojvoda ha messo paura a Strakosha mentre davanti la Lazio ed i suoi esterni Felipe Anderson e Zaccagni sono caduti nella fitta rete difensiva del Toro.

Secondo tempo

Subito ad inizio ripresa il Torino ha fatto le prove generali per il vantaggio, con Felipe Anderson che ha salvato sulla linea di porta il colpo di testa di Izzo. E qualche minuto più tardi i granata hanno fatto centro con Pellegri, sempre con un colpo di testa da azione d’angolo.

La partita della Lazio è arrivata ad un punto di svolta dopo gli ingressi di Basic e Cataldi al posto di Luis Alberto e Leiva. Basic si è creato subito un’occasione e poco dopo Milinkovic da posizione angolata ha impegnato Berisha.

Negli ultimi minuti del match la pressione dei padroni di casa è aumentata d’intensità ma il Toro in qualche modo è riuscito a resistere ma nulla ha potuto sul colpo di testa di Immobile al 92’ che ha messo dentro la palla dell’1-1. Subito dopo il pari Cataldi chi ha provato dalla distanza con la sfera che è uscita fuori di pochissimo. Sarebbe stato il delirio.

Le pagelle di Lazio-Torino 1-1

LAZIO

Strakosha 6.5 – Nel primo tempo ha salvato il risultato in almeno due occasioni.

Lazzari 6 – Lo schieramento tattico degli avversi l’ha penalizzato.

Patric 6 – Lo spagnolo per un problema fisico. ha dovuto abbandonare il terreno di gioco poco prima della fine del primo tempo.

43′ Luiz Felipe 6 – Nella ripresa si è esibito in bel disimpegno difensivo premiato dagli applausi dell’Olimpico.

Acerbi 5.5 – In occasione del goal subito è stato il giocatore laziale ad avere maggiori responsabilità.

Marusic 6 – Il Toro ha bloccato le fasce e di conseguenza il gioco della Lazio.

Milinkovic 7 – Il serbo è stato il giocatore che ci ha provato maggiormente per tutto l’arco della gara.

Leiva 5 – Ha iniziato benino ma è calato vistosamente alla distanza.

69′ Cataldi 6.5 – Al 94’ per poco metteva dentro la palla del 2-1.

Luis Alberto 5 – Un fantasma, quando non è in serata sono dolori.

69′ Basic 6.5– Il suo ingresso ha ridato vitalità alla manovra offensiva della Lazio.

Felipe Anderson 5.5 – Di lui ci si ricorda soprattutto per il salvataggio sulla linea. Davanti ha fatto veramente poco.

85′ Romero sv.

Immobile 7 – In una serata difficile come questa lui risponde presente e con il suo 25^ goal in campionato ha evitato la sconfitta.

Zaccagni 5 – Non pervenuto per tutto il match.

All. Maurizio Sarri 6 – Il Toro ha fermato la squadra soprattutto sugli esterni, con i giocatori più rappresentati che non sapeva più come fare gioco. Per fortuna alla fine ci ha pensato Ciro.

TORINO

Berisha 6.5; Izzo 6.5 (51′ Zima 6), Bremer 6.5, Rodriguez 6; Vojvoda 6, Lukic 6, Ricci 6, Aina 6 (74′ Singo 6); Pobega 6.5 (87′ Buongiorno sv), Brekalo 5.5; Belotti 5 (46′ Pellegri 7). All.: Matteo Paro 6.5.

Il tabellino di Lazio-Torino 1-1

Marcatore: 56′ Pellegri (T), 90’+2′ Immobile (L)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric (43′ Luiz Felipe), Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva (69′ Cataldi), Luis Alberto (69′ Basic); Felipe Anderson (85′ Romero), Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Radu, Hysaj, Cabral, Moro. All.: Maurizio Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo (51′ Zima), Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Aina (74′ Singo); Pobega (87′ Buongiorno), Brekalo; Belotti (46′ Pellegri). A disp.: Milinkovic; Gemello, Ansaldi, Garbett, Linetty, Pjaca, Seck, Sanabria. All.: Matteo Paro.

Arbitro: Alessandro Prontera (sez. Bologna). Assistenti: Preti-Bindoni. IV ufficiale: Luca Massimi. V.A.R.: Gianluca Aureliano. A.V.A.R.: Giacomo Paganessi.

NOTE: Ammoniti: 53′ Pellegri (T), 90′ Immobile (L), Lukic (T). Recupero: 2′ pt, 4′ st.