Le attività di maggio 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI

Ecco qui di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di maggio 2026 (altre info su:https://www.facebook.com/tipiattivi oppure https://www.facebook.com/bibliotecapietralata)

TIPIATTIVI APS (Roma) è un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.

Aperture Ordinarie

Nel rispetto del calendario scolastico dell’IC Palombini, il Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30, per incontri/studio/conferenze

Aperture Straordinarie

Il Progetto “Scuole Aperte”, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa

– ciclo di incontri sul futuro di Pietralata e del quadrante est della Capitale tra trasformazioni urbane e progresso tecnologico –

…E ANCORA

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