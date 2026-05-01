Le attività di maggio 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI

Ecco qui di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di maggio 2026 (altre info su:https://www.facebook.com/tipiattivi oppure https://www.facebook.com/bibliotecapietralata)
TIPIATTIVI APS (Roma) è un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.
AL BIBLIOPOINT PERLASCA (via Barelli 7 – Pietralata)
Aperture Ordinarie
Nel rispetto del calendario scolastico dell’IC Palombini, il Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30, per incontri/studio/conferenze
Aperture Straordinarie
Il Progetto “Scuole Aperte”, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa
LE ATTIVITÀ DI MAGGIO
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CICLO DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA
– 7 incontri di avvicinamento all’ottantesimo anniversario del referendum –
6 maggio – Sesto incontro: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana
ore 17.30 – Bibliopoint Perlasca
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Cercatevi un’azione di cura collettiva della città
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CICLO DESTINAZIONE PIETRALATA, evoluzione di un quadrante urbano
– ciclo di incontri sul futuro di Pietralata e del quadrante est della Capitale tra trasformazioni urbane e progresso tecnologico –
14 maggio – Presentazione del Libro: SMART ROMA, come Roma si trasforma in una smart city sostenibile
Incontro con l’autore: Riccardo Corbucci
ore 17.30 – Bibliopoint Perlasca
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20 maggio – LAB circolo di lettura
Il libro scelto per questo mese è “Bonjour Tristesse” di Francoise Sagan
Il racconto di un’estate di una giovane borghese che cerca di capire l’amore, il desiderio e quella strana tristezza che accompagna il diventare adulti.
ore 17,30 – Bibliopoint Perlasca
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22 maggio – NOTTE BIANCA DELLE SCUOLE APERTE
Evento finale del progetto ScuoleAperte con giochi, attività, concerti
dalle ore 17.00 alle 23.00 – Bibliopoint Perlasca
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28 maggio – Presentazione del Libro: Abbecedario politico, manuale di sopravvivenza in assenza dei partiti
Incontro con l’autore: Gianluca Quadrana
alle ore 17.30 – Bibliopoint Perlasca
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TIPI IN MOSTRA
Visite guidate con la prof.ssa Giuliana Paolucci
30 maggio – HOKUSAI, il grande maestro dell’arte giapponese
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…E ANCORA
AIUTO COMPITI (gratuito) In collaborazione con Liberi Nantes ASD APS offriamo supporto allo studio tutta la settimana per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
lunedì: primaria 16,30 – 18,30
mercoledì: secondaria 15,00 – 17,00
venerdì: primaria 16,30 – 18,30; secondaria 15,00 – 17,00
locandina1, locandina2
Il martedì e giovedì l’aiuto compiti si sposta al Campo XXV Aprile di via Marica 80
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MARTEDI’
CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO
dalle 16.00 alle 19.00 – Bibliopoint Perlasca.
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MERCOLEDI’
SPORTELLO PSICOLOGICO (gratuito x tutti)
con il dott. Fabrizio Torella
dalle 18.30 alle 20.30 – online
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GIOVEDI’
EmozionArte – l’Arteducazione al Bibliopoint
Laboratorio di arte per 8-11 anni, gratuito, con Axè e Informadarte
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VENERDI’
ITALIANO L2 per Adulti (gratuito)
ore 16,30 – 18,30 – Bibliopoint Perlasca.
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