Le attività di marzo 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI
In via Vincenzo Barelli 7 a Pietralata
Ecco qui di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di marzo 2026 (altre info su:
TIPIATTIVI APS (Roma) è un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.
AL BIBLIOPOINT PERLASCA (via Barelli 7 – Pietralata)
Aperture Ordinarie
Nel rispetto del calendario scolastico dell’IC Palombini, il Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30, per incontri/studio/conferenze
Aperture Straordinarie
Il Progetto “Scuole Aperte”, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa
– – – – – –
La Primavera del BenEssere
Ciclo di incontri per il benessere dell’anima e del corpo
10 marzo – Benessere in Azione: prendersi cura di sè con “Zefira”
A cura di: dr.ssa A. D’Ippolito, psicologa e psicoterapeuta e dr.ssa M. Lomuscio, psicologa
ore 18.00 – Bibliopoint Perlasca
18 marzo – Le altre dimensioni della salute
A cura di: dott. R. Vincenti, naturopata e operatore esperto in terapia informazione biofisica Wegamed
ore 18.00 – Bibliopoint Perlasca
23 marzo – Il cuore della medicina cinese
A cura di: dr.ssa C. Giardina, medico di medicina cinese
ore 18.00 – Bibliopoint Perlasca
– – – – – –
TIPI IN MOSTRA
Visite guidate con la prof.ssa Giuliana Paolucci
7 marzo – Antonio Scordia, la realtà che diventa visione
Musei di Villa Torlonia – Casino dei Principi
Info e prenotazioni: paoluccigiuly14@gmail.com
– – – – – –
25 marzo – LAB circolo di lettura
Il libro scelto per questo mese è “L’avventura d’un povero cristiano” di Ignazio Silone
La narrazione critica dell’istituzione ecclesiastica attraverso la vita di Celestino V da frate eremita a papa
– – – – – –
…E ANCORA
AIUTO COMPITI In collaborazione con Liberi Nantes ASD APS offriamo supporto allo studio tutta la settimana per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
lunedì: primaria 16,30 – 18,30
mercoledì: secondaria 15,00 – 17,00
venerdì: primaria 16,30 – 18,30; secondaria 15,00 – 17,00
locandina1, locandina2
Il martedì e giovedì l’aiuto compiti si sposta al Campo XXV Aprile di via Marica 80
– – – – – –– – – – – –– – – – – –
GIOVEDI’
CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO
dalle 16.00 alle 19.00 – Bibliopoint Perlasca.
Info: tipiattivi@libero.it
– – – – – –– – – – – –– – – – – –
VENERDI’
ITALIANO L2 per Adulti
Il Venerdì pomeriggio, ore 16,30 – 18,30, è dedicato ai corsi di Italiano L2 per stranieri adulti. locandina
