Le attività di marzo 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI

Ecco qui di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di marzo 2026 (altre info su:

Il Progetto “Scuole Aperte”, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa

TIPIATTIVI APS (Roma) è un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.

A cura di: dr.ssa A. D’Ippolito, psicologa e psicoterapeuta e dr.ssa M. Lomuscio, psicologa

…E ANCORA

