Le microstorie di Corviale domenica 16 novembre

A Roma, a Corviale, dal Mitreo (Via Marino Mazzacurati 61) domenica 16 novembre alle 11,30 si muoverà il walkabout Le microstorie di Corviale per la XV edizione di Corviale Urban Lab, promossa da Procult nell’ambito del Bando Roma Creativa 365.

“Si ripercorreranno – dicono gli organizzatori – alcune tracce lasciate in quell’abnorme condominio in cui abbiamo realizzato una mappa con i bambini delle scuole elementari nel 2010. Il Corviale Urban Lab spazia da appuntamenti itineranti all’arte ambientale (piantumazione di alberi, lab di autoproduzione), fino alle arti performative e musicali con laboratori di costruzione di strumenti musicali con materiali riciclati, laboratori di improvvisazione teatrale e percussioni e due serate di spettacoli multidisciplinari“.

