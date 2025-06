Le ragazze della Balabanoff trionfano nella Roma Volley Cup

Un’altra bella pagina di sport è stata scritta ieri dalle ragazze dell’Istituto Comprensivo Balabanoff con la vittoria della Roma Volley Cup. Alle nostre mitiche ragazze sono bastate alcune dosi di orgoglio, grinta e cuore unite ad una tecnica sopraffina per aggiudicarsi una vittoria importante e di prestigio.

Dopo un percorso impeccabile, le nostre girls hanno affrontato la semifinale con concentrazione e determinazione, chiudendola con un netto 2-0, dimostrando compattezza e capacità.

Ma è nella finale, combattuta punto su punto, che hanno mostrato tutto il loro cuore. Sotto pressione, sono riuscite a rimontare e vincere con un incredibile 2-1, al termine di una partita sofferta. Complimenti a queste ragazze alle quali auguriamo di ripercorrere quei successi sportivi degli anni ‘novanta quando altre atlete di Colli Aniene dominavano nel volley femminile in Italia e in Europa fino a vincere la Coppa CEV di volley.

Per ora siamo contenti di questo primo successo e auspichiamo che in futuro questo gruppo possa regalarci ancora fantastiche emozioni e ringraziamo anche la società sportiva Dream Team Roma dove molte di queste fanciulle hanno mosso i primi passi sportivi.

Anche la squadra maschile dello stesso Istituto Comprensivo si è distinta raggiungendo il terzo posto nella competizione riservata ai ragazzi. Siamo certi che la vittoria è solo rimandata al prossimo evento sportivo ma come diceva il grande De Coubertin l’importante è partecipare.

