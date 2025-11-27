Logistica, il Lazio accelera: al Gazometro gli Stati Generali che ridisegnano il futuro dei trasporti regionali

Roma, Gazometro Ostiense. Nel cuore dell’Opificio 41, tra le strutture industriali che raccontano la storia della città che cambia, oggi si è riunito tutto il “motore” della logistica del Lazio.

Una giornata intensa, quella degli Stati Generali della Logistica regionale, organizzati dalla Regione Lazio con Lazio Innova e Unindustria, che ha portato allo stesso tavolo istituzioni, imprese, associazioni di categoria e i principali operatori del settore.

Un confronto serrato, nato nell’ambito del progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo” (PR Lazio FESR 2021/2027), con un obiettivo ambizioso: disegnare una strategia comune per un sistema logistico moderno, digitale e competitivo, capace di sostenere la crescita economica della regione nei prossimi anni.

A prendere parte ai lavori, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, l’assessore alla Mobilità Fabrizio Ghera, e il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, insieme alla presidente della Sezione Trasporto e Logistica di Unindustria Sabrina De Filippis.

Cinque tavoli, una sola direzione: più infrastrutture, più digitale, più competitività

La giornata si è articolata in cinque tavoli tematici, ciascuno dedicato a una delle sfide più urgenti per il comparto logistico regionale. Ne è uscita una vera e propria road map condivisa.

1. Pianificazione e infrastrutture

Focus sugli investimenti per porti, interporti e aeroporti, con l’obiettivo di eliminare colli di bottiglia e rendere più fluido il traffico merci. Centrale il coordinamento tra pubblico e privato.

2. Ultimo miglio e logistica urbana

Soluzioni innovative per consegne e ritiri nelle aree a maggiore criticità, più regole condivise e sistemi digitalizzati per monitorare gli spostamenti e ottimizzare tempi e costi.

3. Intermodalità

Rafforzamento dei terminal intermodali, maggiore integrazione tra trasporto ferroviario, marittimo e stradale, incentivi e semplificazioni per gli operatori.

4. Formazione e competenze

Nuovi percorsi con ITS, università e parti sociali per preparare figure professionali specializzate in automazione, digitale e cyber sicurezza.

5. Innovazione e digitalizzazione

Sostegno a progetti di open innovation, startup logistiche, sistemi intelligenti per la mobilità sostenibile e diffusione delle migliori pratiche tecnologiche.

La ZLS cambia le regole del gioco: “Una leva strategica per imprese e territori”

Tema centrale della giornata, la Zona Logistica Semplificata (ZLS), appena istituita, considerata la grande opportunità per imprese e territori: procedure più rapide, crediti d’imposta e un ambiente più favorevole allo sviluppo di nuove filiere integrate tra aree produttive e portuali.

Il Lazio, grazie alla sua posizione e alle infrastrutture strategiche — dal porto di Civitavecchia all’aeroporto di Fiumicino, passando per l’interporto di Orte e il polo logistico di Pomezia — punta a rafforzare il proprio ruolo nel corridoio scandinavo-mediterraneo della rete europea TEN-T.

Le dichiarazioni: “Una logistica moderna per un Lazio più competitivo”

Francesco Rocca ha rimarcato la visione strategica: «Una logistica efficiente è sviluppo, investimenti, nuova occupazione. La ZLS è una leva decisiva per rafforzare il ruolo del Lazio come piattaforma logistica del Mediterraneo. Continueremo a investire in infrastrutture, innovazione e competenze».

Per Roberta Angelilli, la logistica è un vero “abilitatore” dello sviluppo regionale: «Vogliamo dare seguito alle proposte dei tavoli di lavoro. Il Lazio è pronto a raccogliere le sfide della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’occupazione, valorizzando il dialogo con imprese e territori».

Fabrizio Ghera ha enfatizzato il salto infrastrutturale della regione: «Fiumicino, Civitavecchia, Pomezia, Orte: il Lazio oggi è un hub internazionale. Gli investimenti, anche grazie alla collaborazione con il governo Meloni, stanno trasformando il sistema logistico in un modello di innovazione e competitività».

Giuseppe Biazzo ha sottolineato l’importanza della logistica nel nuovo scenario globale: «La logistica è ormai un fattore strategico. Bisogna superare la distinzione tra logistica industriale e urbana e puntare su infrastrutture fisiche e digitali. La nostra ambizione è chiara: unire visione, pianificazione e innovazione in un’unica traiettoria di sviluppo».

Prossimi passi: aggiornare il Piano regionale dei Trasporti

Le proposte emerse dagli Stati Generali andranno ora ad alimentare l’aggiornamento del nuovo Piano regionale Trasporti, Mobilità e Logistica, che definirà le future linee guida condivise con associazioni ed enti territoriali.

Una fotografia chiara emerge da questa giornata: il Lazio non vuole limitarsi a rincorrere il mercato, ma punta a guidarlo, costruendo una logistica più moderna, più integrata e più sostenibile.

