L’Onu arriva a Roma: “Sfrattare i fragili è illegale”. Il relatore Rajagopal tra Quarticciolo e Bastogi

Roma apre le porte all’Onu. È arrivato nella Capitale Balakrishnan Rajagopal, relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto alla casa, e la sua visita ha messo subito a nudo le ferite più profonde della città: le case popolari, gli sfratti, e quella precarietà abitativa che continua a colpire le famiglie più fragili.

Il tour, cominciato domenica 27 ottobre dal Quarticciolo e proseguito lunedì 28 all’ex residence Bastogi, ha avuto un obiettivo chiaro: verificare sul campo le condizioni di vita nei quartieri popolari di Roma. E Rajagopal, professore del MIT di Boston e massimo esperto mondiale sul diritto alla casa, non ha usato giri di parole.

“Chiunque venga sfrattato e finisca sul divano di un familiare è, a tutti gli effetti, un senzatetto. Ed è illegale”,

ha dichiarato davanti alle famiglie del Quarticciolo, durante un incontro nella palestra popolare del quartiere.

“Il diritto internazionale è chiaro: non si può privare qualcuno di un tetto senza offrirgli un’alternativa”.

Un messaggio forte, arrivato in un territorio scosso da due recenti sgomberi e da un’escalation di tensioni culminata con l’occupazione della sede municipale.

Le tappe: dal Quarticciolo a Bastogi, viaggio nel cuore fragile della Capitale

Dopo l’incontro con le realtà sociali e gli abitanti del Quarticciolo, il relatore Onu ha raggiunto Bastogi, storica area di edilizia pubblica al confine ovest della città. Qui lo hanno accolto residenti, attivisti e associazioni come Nonna Roma e Aurelio in Comune.

“Ha verificato di persona le condizioni abitative, che ha definito disumane – raccontano dal quartiere – ma allo stesso tempo ha riconosciuto la forza e la resilienza della comunità, definendola straordinaria”.

Rajagopal, spiegano gli attivisti, ha promesso di riferire direttamente al Governo italiano e agli enti competenti, denunciando la mancanza di dialogo istituzionale e le situazioni di fragilità estrema che “mettono a rischio la dignità delle persone”.

Le associazioni, intanto, rilanciano:

“Bastogi non ha bisogno di vetrine, ma di rispetto e diritti. La mozione capitolina che prevede l’acquisizione degli alloggi al patrimonio Erp deve essere attuata fino in fondo”.

Quarticciolo, gli attivisti convocati in Campidoglio

Nel frattempo, dal Quarticciolo arriva un’altra novità: gli attivisti di Quarticciolo Ribelle sono stati convocati in Campidoglio per venerdì 31 ottobre. Un incontro ufficiale al quale parteciperanno anche Ater, Regione Lazio e Prefettura.

“Ci auguriamo che sia un momento di ascolto vero, non di facciata – dicono dal Polo Civico del quartiere –. Gli sfratti nelle case Erp non possono più essere trattati come emergenze isolate. Servono politiche e responsabilità”.

Rajagopal ha inoltre annunciato che il suo ufficio collaborerà con lo sportello legale del quartiere per presentare ricorsi ufficiali alle Nazioni Unite contro gli sfratti già avvenuti e quelli ancora in corso.

Chi è Balakrishnan Rajagopal

Statunitense di origini indiane, professore di diritto e sviluppo urbano al Massachusetts Institute of Technology (MIT), Rajagopal è relatore Onu sul diritto alla casa dal 2020.

Da oltre vent’anni studia i movimenti sociali e le lotte per i diritti umani in tutto il mondo, con un’attenzione particolare agli sfratti e agli sfollamenti.

Il suo rapporto con l’Italia non è nuovo. Dal 2020 a oggi ha più volte richiamato i governi italiani a rispettare gli obblighi internazionali sanciti dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato nel 1977.

In passato, i suoi interventi hanno contribuito a sospendere decine di sfratti a Roma, Napoli e Milano.

Nel 2021 un’ordinanza di Cinecittà venne rinviata proprio dopo una segnalazione del suo ufficio. E nel 2022 furono venti i provvedimenti bloccati grazie ai ricorsi presentati dalle associazioni anti-sfratto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.