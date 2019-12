#Luccisanodicecose allo Spazio Diamante

Gli esseri umani ai tempi del web

di Emiliano Luccisano

musiche di Alessandro Lozzi

Sarà in scena allo Spazio Diamante il 21 e 22 dicembre 2019, #Luccisanodicecose – Gli esseri umani ai tempi del web, di Emiliano Luccisano.

#Luccisanodicecose è uno show giovane e giovanile che mette sul palcoscenico tutti i suoi monologhi più apprezzati sui social (https://www.facebook.com/luccisanodicecose/ ). Ed Emiliano non sarà da solo perché è accompagnato da un musicista, Alessandro Lozzi, con il quale duetterà sulle note di famosissime canzoni riadattate per gli…esseri umani ai tempi del web!

“Se dovessi descrivere al meglio le differenze tra Uomo e Donna, direi che La donna è un gatto e L’uomo è un cane. Ad esempio il gatto, intanto, si lava. Parecchio. Se passa addosso cremine de saliva in continuazione, con più tenacia di uno stuccatore polacco. Il cane no. Il cane non si lava. Ogni tanto qualche bidet autogestito, ma quello non conta. Il cane si lava solo quando la comunità intorno glielo impone. Apparteniamo a due specie diverse, c’è poco da fare.E da quando esistono i social la situazione si è complicata parecchio. Tra una Milf e un Alberto Angela il primo approccio che abbiamo è quello della foto profilo. Ormai non ci conosciamo più, ci ordiniamo online. Chiacchiereremo di questo, di Principesse Disney e di Giapponese All You can eat, tentando di portare insieme fuori dal web la nostra vita, che è quella cosa che ci accade mentre siamo a testa basta sul telefono”. (Emiliano Luccisano)

Info

Spazio Diamante

Via Prenestina 230B – tel. 06 27858101

Centralino Operativo per Info e Prenotazioni: lunedì-venerdì h. 12:00/19:00, sabato h 14:00/19:00, domenica h 14:00/18:00

Orario spettacoli dal mrtedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.00

prenotazioni: botteghino@spaziodiamante.it – WhatsApp 345 9409718

