Luce della Pace di Betlemme in piazza del Campidoglio

In programma sabato 21 dicembre, alle 10 in piazza del Campidoglio, la Luce della Pace di Betlemme, evento organizzato dal MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), dalle Associazioni Scout del Lazio AGESCI, FSE, Foulard Bianchi, Tracce, Compagnia di San Giorgio e da PLAST scout ucraini in Italia.

La Pace siamo Noi… dedichiamo la Pace ai Bambini è il messaggio che si vuole lanciare: un impegno ad operare per la pace poiché le guerre non hanno vincitori ma solo perdenti. La Luce della Pace 2024 è dedicata ai bambini affinché perché venga rispettato da chiunque il loro diritto di crescere, studiare e giocare in salute e libertà.

“Dobbiamo tutti sperare e volere che la pace possa vincere qualunque guerra. Ma ciò richiede l’impegno di ciascuno di noi ad essere operatori di pace e costruttori di dialogo. Braccia e mani sempre aperte ad accogliere l’Altro” dichiara Mario Canuzzi, segretario nazionale Masci Lazio.

L’appuntamento al quale il MASCI e le Associazioni SCOUT del Lazio invitano i cittadini di Roma Capitale a partecipare è in Piazza del Campidoglio, dove si potrà accendere dal tripode, posto al centro della Piazza, un proprio lumino o lampada per portarli poi nelle case e nei luoghi dove c’è dolore, conflitto, violenza, malattia per donare speranza.

Una lampada con la Luce della Pace di Betlemme sarà consegnata da Mario Canuzzi all’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, perché da Roma la pace possa andare convintamente per il mondo.

