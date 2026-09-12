L’ultimo saluto a Emma Bonino: in Campidoglio la camera ardente, martedì le esequie di Stato laiche

Sarà la splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio il luogo scelto per tributare l’ultimo, commosso abbraccio a Emma Bonino, scomparsa all’età di 78 anni.

Il cuore civile e istituzionale di Roma si apre così a sostenitori, figure politiche e semplici cittadini desiderosi di rendere omaggio a una delle protagoniste più influenti, determinate e coerenti della storia repubblicana.

L’allestimento della camera ardente sul Colle Capitolino consentirà un flusso continuo di visitatori secondo le modalità di accesso concordate dal Cerimoniale di Roma Capitale con la famiglia e la comunità politica della leader.

Gli orari per il pubblico omaggio

L’accesso alla Protomoteca per portare un ultimo saluto sarà consentito in due giornate:

Domenica 13 settembre: Le porte della camera ardente si apriranno alle ore 12:00 per chiudersi alle ore 19:00.

Lunedì 14 settembre: Sarà possibile rendere omaggio alla salma in orario continuato compreso tra le ore 10:00 e le ore 19:00.

Martedì 15 settembre le esequie di Stato in forma laica

Il momento conclusivo del commiato istituzionale è fissato per martedì 15 settembre, con inizio alle ore 12:30, quando si terranno le esequie di Stato in forma laica sempre all’interno della Sala della Protomoteca.

La cerimonia sarà scandita dalla commemorazione ufficiale, attraverso cui colleghi, rappresentanti dello Stato e compagni di una vita di battaglie ripercorreranno l’eredità politica, la passione civile e il contributo fondamentale dato da Emma Bonino all’ammodernamento del Paese e dell’Europa.

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