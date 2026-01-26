Lutto nel doppiaggio: Davide Lionello muore travolto dalla metro a Subaugusta

Un cognome pesante, portato con discrezione e talento dietro il leggio di una sala di doppiaggio. Davide Lionello non è sopravvissuto all’impatto con il convoglio della linea A che stava entrando nella stazione Subaugusta intorno alle ore 15:30 di ieri.

Nonostante la frenata d’emergenza azionata dal macchinista, per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

Una vita tra le voci del cinema

Cresciuto a pane e cinema accanto al padre Oreste (storica voce di Woody Allen), Davide aveva saputo costruire una sua identità professionale dando voce a personaggi rimasti nel cuore di intere generazioni: era stato la voce di Chunk (Jeff Cohen) nel capolavoro I Goonies e di Vern Tessio (Jerry O’Connell) in Stand by Me – Ricordi di un’estate.

I fan dei cartoni animati lo ricordano per aver doppiato Charlie Custer nella storica serie Holly e Benji.

La dinamica e i soccorsi

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle forze dell’ordine, che hanno lavorato per ore per liberare i binari.

Gli inquirenti, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione, propendono per l’ipotesi del gesto volontario.

La circolazione tra Colli Albani e Anagnina è rimasta interrotta per gran parte della serata, venendo ripristinata solo a tarda notte dopo il nulla osta del magistrato.

Il legame con Oreste

La scomparsa di Davide avviene a diciassette anni di distanza da quella del padre Oreste, mancato nel 2009. La famiglia Lionello, pilastro dell’intrattenimento romano e nazionale, si trova ora ad affrontare un nuovo, gravissimo lutto che lascia orfana la comunità del doppiaggio di una delle sue voci più sensibili e riconoscibili.

