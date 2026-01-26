Lutto nel doppiaggio: Davide Lionello muore travolto dalla metro a Subaugusta
Il figlio del grande Oreste Lionello ha perso la vita ieri pomeriggio. Voce di personaggi iconici come Chunk ne "I Goonies", Davide aveva 52 anni
Un cognome pesante, portato con discrezione e talento dietro il leggio di una sala di doppiaggio. Davide Lionello non è sopravvissuto all’impatto con il convoglio della linea A che stava entrando nella stazione Subaugusta intorno alle ore 15:30 di ieri.
Nonostante la frenata d’emergenza azionata dal macchinista, per il 52enne non c’è stato nulla da fare.
Una vita tra le voci del cinema
Cresciuto a pane e cinema accanto al padre Oreste (storica voce di Woody Allen), Davide aveva saputo costruire una sua identità professionale dando voce a personaggi rimasti nel cuore di intere generazioni: era stato la voce di Chunk (Jeff Cohen) nel capolavoro I Goonies e di Vern Tessio (Jerry O’Connell) in Stand by Me – Ricordi di un’estate.
I fan dei cartoni animati lo ricordano per aver doppiato Charlie Custer nella storica serie Holly e Benji.
La dinamica e i soccorsi
L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle forze dell’ordine, che hanno lavorato per ore per liberare i binari.
Gli inquirenti, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione, propendono per l’ipotesi del gesto volontario.
La circolazione tra Colli Albani e Anagnina è rimasta interrotta per gran parte della serata, venendo ripristinata solo a tarda notte dopo il nulla osta del magistrato.
Il legame con Oreste
La scomparsa di Davide avviene a diciassette anni di distanza da quella del padre Oreste, mancato nel 2009. La famiglia Lionello, pilastro dell’intrattenimento romano e nazionale, si trova ora ad affrontare un nuovo, gravissimo lutto che lascia orfana la comunità del doppiaggio di una delle sue voci più sensibili e riconoscibili.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.