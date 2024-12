Magico concerto di Natale a Torre Maura

Il 14 dicembre 2024 si è tenuto un evento che resterà sicuramente impresso nella memoria di tutti i partecipanti: il Concerto di Natale 2024. Andato in scena nel teatro del Punto Luce – Save The Children Italia ha visto protagonisti i giovani talenti della William School Music, regalando al quartiere di Torre Maura una serata indimenticabile all’insegna della musica e della solidarietà. La serata è stata dedicata interamente a “Martina”, alunna della William School Music, la piccola bambina di 9 anni, che ha perso la vita tragicamente per una reazione allergica lo scorso 5 dicembre.

Un pubblico caloroso e partecipe

Il pubblico, accorso numeroso fin dalle prime ore del pomeriggio, ha riempito gli spazi del Punto Luce, mostrando un entusiasmo contagioso. Famiglie, giovani e anziani, provenienti non solo dal quartiere ma anche da altre zone della città, hanno partecipato, con grande emozione, a questa festa musicale. L’evento, gratuito e aperto a tutti, ha creato un clima di inclusione e condivisione che ha reso l’atmosfera ancora più speciale.

Un’esibizione da brividi

I ragazzi e le ragazze della William School Music hanno saputo stupire e coinvolgere il pubblico con una performance straordinaria. Il loro repertorio, che ha spaziato dai classici brani natalizi a pezzi contemporanei, è stato eseguito con partecipazione e un’intensità emotiva che ha lasciato tutti senza parole. Ogni nota suonata e ogni voce intonata hanno saputo riscaldare i cuori dei presenti, trasformando il concerto in un vero e proprio viaggio attraverso le emozioni del Natale.

Compagni di viaggio la scuola di danza Relevè, armonia perfetta tra il ballo classico, gli strumenti e le voci, creando momenti di grande impatto emotivo, in cui l’energia dei giovani artisti ha incontrato il calore del pubblico, generando applausi scroscianti. “Un’esperienza incredibile”, hanno commentato alcuni dei presenti, “Non ci aspettavamo una tale passione da ragazzi così giovani!”

Un abbraccio a Martina

L’evento è stato molto più di un semplice concerto. È stato un vero e proprio abbraccio musicale rivolto alla comunità, un segno tangibile di come la musica possa unire e creare legami profondi. All’inizio del concerto Fabio e William Feliziani hanno reso omaggio alla piccola Martina, la bambina di 9 anni, di Torre Maura, che ha perso la vita tragicamente per una reazione allergica lo scorso 5 dicembre.

Un successo da ripetere

Il Concerto di Natale è stato un successo non solo per la straordinaria performance degli artisti, ma anche per la grande partecipazione e il calore del pubblico. Gli organizzatori, felici del riscontro ottenuto, hanno già espresso il desiderio di rendere questo appuntamento una tradizione annuale sempre più ricca di sorprese e coinvolgimento.

“Siamo felicissimi di vedere tanta partecipazione”, ha dichiarato Maria Laura Pruna, Responsabile e Coordinatrice della William School Music, “Questo evento ha dimostrato che la musica, oltre a generare piacere, alimenta, facilita e rafforza i legami sociali e mette in campo una forma di comunicazione che va oltre le parole, arrivando a toccare profonde corde del nostro inconscio, capace di superare barriere e creare connessioni profonde.”

Un messaggio di speranza per il futuro

In un periodo dell’anno in cui si celebrano valori come la solidarietà e la condivisione, il Concerto di Natale 2024 ha offerto un chiaro messaggio di speranza e inclusione. La magia delle note ha permesso di dimenticare per qualche ora le preoccupazioni quotidiane, lasciando spazio solo a sorrisi, emozioni e buoni propositi per il futuro.

Con una performance di tale successo, è certo che i giovani talenti della William School Music avranno ancora molto da raccontare e da regalare alla loro comunità. Non resta che attendere il prossimo appuntamento, certi che sarà all’altezza di un evento che ha già saputo conquistare i cuori di tutti.

