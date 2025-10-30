“Maledizione della guerra” al Pentatonic

Giovedì 6 novembre 2025, ore 20, 30* presso Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic”, in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina.

Performance poetico-musicale dei Primo Consumo

Marco Onofrio – voce

Lorenzo Giammarioli – basso e chitarra acustica

Valentina Onofrio – percussioni

Reading poetico sul tema della Pace, con:

Luciano Censi, Tiziana Colusso, Anna Maria Curci, Stefania Di Lino, Maresa Elia, Riccardo Frezza, Tiziana Marini, Monica Martinelli, Chiara Mutti, Cristina Polli, Fabio Sebastiani

Saluto iniziale di Yousef Salman, della comunità palestinese di Roma

Introduzione in musica di Amedeo Morrone

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Prenotazioni: 3519674290

